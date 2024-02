A abertura da via é uma reivindicação antiga dos moradores da zona Sul da cidade, e já havia sido anunciada pelo prefeito Jorge Seba (PSD), durante o programa Café com o Prefeito, na Cidade FM

publicado em 31/01/2024

Seba cumpriu a promessa feita na Cidade FM e já iniciou os trabalhos para interligação da rua Antônio Cramolichi com a Prestes Maia (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga iniciou ontem as obras de interligação da rua Antônio Cramolichi com a Avenida Prestes Maia, na região da Estação. A abertura da via é uma reivindicação antiga dos moradores da zona Sul da cidade, e já havia sido anunciada pelo prefeito Jorge Seba (PSD), durante o programa Café com o Prefeito, na Cidade FM.

A etapa de execução de guias já foi realizada, iniciando, agora, o preparo do solo para receber a massa asfáltica nos próximos dias. São cerca de 50 metros de pavimentação.

“É uma obra importante e que estava no nosso planejamento desde o início do nosso Governo. Estamos felizes em proporcionar essa melhoria aos moradores do bairro”, disse o prefeito Jorge Seba.