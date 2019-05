O encontro foi realizado na manhã desta sexta-feira, no Parque da Cultura em Votuporanga

publicado em 17/05/2019

Os alunos participaram de uma atividade na ‘Transitolândia’, que é uma plataforma onde simula as vias e sinais do trânsito (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga realizou, na manhã desta sexta no Parque da Cultura, o ‘Dia D’ da campanha de educação no trânsito pelo movimento Maio Amarelo. O tema neste ano foi “No trânsito, o sentido é a vida”, levando sempre em consideração o lema “4P – Pare Para o Pedestre Passar”.

O evento contou com a participação de estudantes de escola municipal, autoridades locais, como o prefeito João Dado, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Mônica Pesciotto de Carvalho, o secretário de Educação, Ederson Marcelo Batista, e as secretária de Cultura e Saúde, Silvia Stipp e Márcia Reina. Além de representantes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar de Votuporanga.

Durante o encontro, foram apresentadas as ações que serão desenvolvidas durante a campanha Maio Amarelo, que foi lançada na cidade no último dia 10 de maio.

O jornal A Cidade conversou com o secretário de Trânsito, Jair de Oliveira, que reforçou a importância de realizar a ação no município. “A campanha leva alerta, instruções, ensinamento e tudo o que se passa no trânsito. Todos os dias nós estamos no trânsito e queremos ir e voltar com segurança, até porque não queremos nos envolver em acidentes. Se cada um fizer sua parte, iremos suprir esses erros”, afirmou.

Ações

Com o intuito de orientar a população, serão distribuídos panfletos informativos, orientação dos agentes de trânsito, entre outras mensagens educativas. “As ações são semanais e realizadas nos principais cruzamentos da cidade com a distribuição de materiais didáticos. São distribuídos bottons, leques e faixas com dizeres importantes”, completou o diretor de Transporte, Neto Ferrari.

Segundo a pasta, serão distribuídas aproximadamente 4.500 apostilas educacionais sobre o trânsito para os alunos das escolas da rede Municipal. O prefeito João Dado ainda propôs, aos estudantes, uma dinâmica onde cada um receberá um bloco de multas para que eles praticam e incentivem a segurança no trânsito de seus familiares.

Os alunos ainda participaram de uma atividade no Parque da Cultura, onde os agentes de trânsito auxiliaram e orientaram sobre o trânsito com a ajuda da ‘Transitolândia”, que é uma plataforma que simula as vias e sinais do trânsito.

O movimento

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil.

Assim como em 2018, o tema escolhido propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações e uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro.