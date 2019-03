Dois importantes encontros ocorreram nos últimos dias; um deles com o parlamentar Ricardo Izar e outro com a Capitão Ana Paula Gonçalves, Diretora da Subsecretaria de Defesa Animal/SP

publicado em 28/02/2019

O Prefeito esteve, na última terça-feira (26/2) em Brasília, no gabinete do Deputado Federal, Ricardo Izar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A proteção da vida animal é uma das principais causas defendidas pela gestão do Prefeito João Dado. O trabalho efetivo de atenção, conscientização e auxílio nas demandas deste setor têm sido realizados à rigor por meio de ações conjuntas entre a Secretaria Municipal da Saúde e Fundo Social de Solidariedade, por meio do CPVA (Centro de Proteção à Vida Animal).

Diante disso, o Prefeito esteve, na última terça-feira (26/2) em Brasília, no gabinete do Deputado Federal, Ricardo Izar, parlamentar conhecido por atuar efetivamente na implantação de políticas públicas em defesa dos animais.

Na oportunidade, o Prefeito agradeceu os recursos já destinados pelo parlamentar ao Município e solicitou a continuidade do apoio fundamental na edificação do Centro de Proteção da Vida Animal.

O Deputado Ricardo Izar recebeu com satisfação a notícia de que os recursos que enviou para a área da Saúde foram importantes para melhorar o atendimento nas Unidades de Saúde de Votuporanga, e que o Castra Móvel, que está em fase de implantação, será equipado com os recursos federais conquistados pelo Vereador Chandelly, junto ao Deputado. “Agradeci o apoio irrestrito do Deputado, sem deixar de enaltecer a amizade que mantemos há décadas com a família Izar, já que exerci atividades parlamentares ao lado de seu pai. Em nosso encontro, ao entregar as fotos das obras do Centro de Proteção da Vida Animal, o Deputado reafirmou o compromisso de colaborar com o prosseguimento dos trabalhos desse importante local de proteção e cuidado aos nossos companheirinhos de pêlos”, ressaltou João Dado.

São Paulo

Militantes da causa, João Dado e a primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, estiveram, na última semana, no Palácio dos Bandeirantes, para uma reunião na Subsecretaria Estadual de Defesa dos Animais, com a Diretora da Divisão de Educação da Subsecretaria, a Capitão da Polícia Militar, Ana Paula Fernandes Gonçalves.

À Diretora, um documento foi entregue, solicitando a doação de equipamentos e materiais para a castração, kits para chipagem animal e insumos gerais (bebedouros e comedouros) para serem destinados aos Programas de Proteção da Vida Animal de Votuporanga, implantados na gestão do Prefeito João Dado. Além disso, foram apresentados todos os trabalhos e ações que o Município vem desenvolvendo nos últimos dois anos nesta área, e um convite foi formalizado à Diretora, para que conheça pessoalmente os projetos em andamento.