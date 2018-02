Cerca de 20 servidores da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança participam da atualização, instituída pelo Denatran

publicado em 19/02/2018

A capacitação é dividida entre aulas teóricas e práticas, apresentadas de forma dinâmica (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Tiveram início, na manhã desta segunda-feira (19), em Votuporanga, as aulas do Curso de Agente Trânsito, voltado para a atualização de profissionais que executam atividades de fiscalização, operação e patrulhamento, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.A obrigatoriedade do curso foi regulamentada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), no final de 2017, e a Prefeitura de Votuporanga já se adequou à norma, oferecendo o curso a cerca de 20 servidores, incluindo agentes e membros da equipe da Secretaria Municipal. No município, as aulas estão sendo ministradas por meio da unidade local do Senac, instituição de ensino credenciada e autorizada pelo Denatran.A abertura do curso contou com a presença do prefeito João Dado; do secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira; do tenente Ednei Ozório, comandante da Polícia Militar em Votuporanga e da gerente do Senac, Eliane Baltazar Godoi.Foi estipulada pelo Denatran uma carga horária total de 200 horas/aula para o curso, de modo que os profissionais que exercem atividade de agente da autoridade de trânsito deverão participar da atualização com carga horária mínima de 32 horas/aula, a cada três anos. Em Votuporanga, as atividades do curso seguem até o dia 16 de março, com 40 horas.A capacitação é dividida entre aulas teóricas e práticas, apresentadas de forma dinâmica, expositiva e dialógica. De acordo com a Portaria n° 94/17 do Denatran, que institui a obrigatoriedade do curso, para as atividades práticas podem ser utilizadas imagens, vídeos, estudos de caso e visitas técnicas, além de atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.Ao final de cada módulo, será realizada uma prova de avaliação sobre os conteúdos trabalhados pelas instituições que ministram os cursos.