César Urbini é graduado em Administração de empresas pela USP, pós-graduado em Mercados Financeiros pela Saint Paul e Sócio-fundador da FlowInvestimentos

publicado em 12/04/2017

Continuando com a importância dada nas últimas semanas ao planejamento financeiro pleno (aquele que olha não apenas os investimentos, mas também para a proteção do patrimônio), aproveito para falar sobre o assunto da moda: Previdência Privada.

Já resvalei o assunto durante a trilogia sobre como se aposentar tranquilamente (colunas de 15/02, 22/02 e 08/03) porém hoje me concentrarei mais no produto do que na emoção e, mais uma vez, abstenho-mede conversas furadas se precisamos ou não da reforma na Previdência Social.

Doze em cada dez perguntas que me fazem sobre Previdência são relacionadas à comparação com outros veículos de investimentos, e eu entendo a confusão. Alocações para fundos de Previdência Privada concorrem com o mesmo montante que poderia ser destinado a outro ativo,mas é um erro trata-la exclusivamente como tal.

Esse engano só acontece porque a grande maioria dessa indústria foi uma bela porcaria até aqui, concentrada em bancos com fundos que não rendem o mínimo que se pode esperar do mercado financeiro. Então você, investidor de bem, pensa: por que colocar meu dinheiro nesse trambolho, se consigo fazer melhor com outro produto?

O princípio básico para começarmos a acreditar em Previdência Privada é realmente a boa rentabilidade (alternativa já presente na XP Investimentos), porém como disse, não devemos pensar como um investimento puro e simples. Portanto, para que raios serve isso?

Se bem usada, com uma visão de longuíssimo prazo, a Previdência Privada garantirá a eficiência fiscal que você sempre sonhou, já que, dependendo do regime tributário escolhido, permite resgates com apenas 10% de imposto sobre o lucro, o que em termos brasileiros é praticamente um fora da lei. Além disso, os fundos de Previdência não possuem taxas que geralmente são cobradas nos fundos de Investimento, aumentando o retorno e, o que pouca gente sabe, esse bem possibilita migrações entre produtos sem custo, coisa que ninguém mais fará por você.

Agora, como faixa bônus dos saudosos LP’s, mais um segredo desse ativo tão bem visto depois de hoje: Previdência não entra em inventário. Ou seja, em caso de abdução, seus herdeiros receberão rapidamente essa parcela do patrimônio (a somar com o seguro de vida que agora você quer), sem contar a economia que isso gera. Eu não sei você, caro investidor, mas fico até com vergonha de um dia ter pensado mal de Previdência Privada depois de saber tudo isso. Mas, de novo, ela só fará sentido se primeiro tiver uma rentabilidade digna, diferente de 99,99% do entulho que encontrarmos por aí.

ps: após comer ovos de pascoa com minha querida família votuporanguense, estarei na cidade por mais alguns dias, mas se engana quem pensa que estarei de férias. Pretendo realizar o sonho de vocês de me conhecer. Anotem meu whatsapp (11) 99207-8703 e me chamem para que possamos marcar esse tão esperado momento.