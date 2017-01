AlessioCanonice

publicado em 03/01/2017

Teve início no dia primeiro último o exercício de 2.017, carregando nas costas a grande carga deixada como herança de 2.016.

Não será fácil reconstruir o que foi destruído nos últimos anos. O país em ruínas necessita de esforço de todos para que a reconstrução se dê da melhor maneira e que não demore muito para se tornar realidade.

Esses esforços, pelo que estamos sentindo, já estão sendo colocados em prática pela população, inclusive, submetendo-se a atraso de salários em alguns estados, municípios e que nunca poderia ter ocorrido se houvesse uma administração mais austera e a contento.

O esforço maior deve partir dos governantes com austeridade máxima e enxugamento da máquina administrativa, com menos cargos de confiança e mais eficiência em todos os ângulos da vida pública.

A boa condução dos gastos está ligada à boa fiscalização e direcionamento para evitar superfaturamento em obras, serviços e que a transparência aumente e faça com que a população tenha acesso às informações de todas as despesas praticadas no decorrer da administração em níveis Federal, estadual e municipal.

Os salários acima do teto devem ser combatidos com toda a eficácia. Se há teto, por quê alguns privilegiados recebem salários várias vezes acima dos vencimentos do presidente da República? Seria direito adquirido? Não há razão para salários desproporcionais.

Enquanto houver uma classe de servidores públicos recebendo fortunas, ao passo que a maioria da população passa por apuros, estaremos bem longe de um país justo que almejamos, infelizmente, para o desagrado de toda a população.

Em vários estados, inclusive São Paulo, servidores estaduais, aposentados e pensionistas, estão há pelo menos dois anos sem receber reajuste da inflação, porém, não é aumento, mas reposição do que se perdeu ao longo do período, como acontece com os aposentados e pensionistas do INSS.

É de se esperar que a Operação Lava Jato continue o seu trabalho de combater arduamente a corrupção, que se instalou na Petrobras e em outras empresas estatais, portanto, criticar a Lava Jato demonstra profundo desconhecimento da sua importância.

Sem uma ação enérgica, a partir de delações comprovadas, punindo todos os responsáveis por todo este desmando, continuaremos a assistir o que já assistimos até agora, mormente com o desemprego que assola todo o país, recessão e falta de perspectivas em termos de futuro, pelo menos de um futuro razoável e aceitável.

Todas as esferas do poder têm que demonstrar vontade e empenho para sairmos da crise e do PIB (Produto Interno Bruto) negativo. Para isto, a luta deve ser incessante, porque estamos longe de alcançar os trilhos, que levem o Brasil a se despontar com um progresso efetivo e de justiça social.