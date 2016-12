Nasser Gorayb colabora com este jornal

publicado em 30/12/2016

Novo ano, novos tempos, novas esperanças, sempre se pensou assim, que seja assim.

Posso até estar exagerando, porém, penso que 2014 estará terminando com este 2016. Os problemas, vividos hoje pela população, foram incrementados nas eleições de 2014, quando muitas lorotas foram ditas em campanha e o povo candidamente acreditou, quando, também, alguns outros que disputavam cargos pelos estados não tiveram coragem de rebater as inverdades. Quase três anos se passaram e o pais entrou em “parafuso”, trocou governo, assistiu movimentos de rua e prisões de “importantes”, porém, com isso, muitos empregos foram perdidos, muitas pessoas estão na rua da amargura, muitas empresas estão no sufoco. Que pena! Mas, que venha 2017.

Queira Deus, que em 2017 já comece a aparecer o fim do túnel, nem que o mesmo seja um pouquinho comprido, mas que apareça.

E, por tudo que o pais está passando, vamos todos torcer para que os novos administradores e legisladores que tomam posse, nos mais de 5000 municípios do pais, tenham aprendido algumas boas lições e assim os recursos sejam melhor aproveitados.

Quem entra precisa tomar cuidados para não frustrar sua população, quem sai, nem todos claro, precisa estar preparado para em algum momento ser cobrado dos erros e exageros, se cometidos. A população de todo o Brasil não pode ficar com “peninha” de quem abusou dos cargos e do poder. O tempo de cada um passa e se o cara nada fez de errado tem o direito de viver em paz e ser admirado pela obra e pela conduta.

Até podemos entender que 2017 será um ano movimentado no Congresso Nacional, pois, existem ali alguns que não sabem fazer outra coisa além de política, portanto, é bem possível que por medo de perderem votos e mamatas possam votar Reformas importantes, inclusive a Política e, assim, com isso, o pais pode melhorar bastante já para os próximos anos. Pode até ser que para 2018 tenhamos novidades eleitorais e, depois, bastará ao eleitor saber separar o joio do trigo.

É muito gostoso poder estar escrevendo por tantos anos, a vida nos proporcionou tempo, tivemos oportunidade de ver e assistir muitas coisas acontecidas no pais, no estado e, principalmente, aqui em nossa cidade. Foram tantos Prefeitos e Vereadores que assumiram a direção da cidade, foram muitos os personagens que se dedicaram ao progresso e bem-estar de nossa população. Alguns conseguiram maior protagonismo, porém, não tenho dúvida, todos se esforçaram para fazer o que,de melhor, podiam. Cada um a seu tempo e com as dificuldades ou facilidades que se apresentavam.

Hoje, Votuporanga está, como se diz por aí: “muito bacana”, que continue assim, que seja sempre pacifica e respeitosa para com seu povo.

E, também, vou torcer para que o Marcelino da Secretaria da Cidade possa reanimar as sociedades de bairro. Sou fã do comunitarismo.

Vamos torcer, também, para que os governos ajustem para baixo os valores venais dos imóveis para cobrança do IPTU e dos automóveis para cobrança do IPVA. É preciso ter consciência de que, infelizmente, tudo está desvalorizado e o povo não pode pagar por exageros. Estas são realidades que os “pilotos de escrivaninha” precisam entender.

Que realmente 2017 seja um ano de esperanças e de novos caminhos para nosso pais. Que seja, também, como Votuporanga: “Muito bacana”. Queira Deus!