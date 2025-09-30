Anote aí

O prefeito Jorge Seba tem fortes motivos para comemorar o seu bom momento na Prefeitura. É que vem dos Emirados Árabes um convite especial. Acabam de selecionar 600 prefeitos que são gestores modelo de administração em todo mundo, para um encontro em Dubai. Do Brasil, foram selecionados 15 prefeitos. No Estado de São Paulo apenas dois. Jorge Seba é um deles. É uma bênção.Seba já confirmou a viagem. Ele será acompanhado pela esposa Rose, também lembrada pelo seu trabalho junto as entidades beneficentes de Votuporanga. Jorge Seba vai discursar no encontro com os prefeitos de todo mundo. Ele já tem o tema da sua palestra e leva Votuporanga como exemplo de uma gestão que vem sendo bem-sucedida. A viagem acontece no fim do mês.Ainda para carimbar o seu bom momento na Prefeitura, Jorge Seba aguarda para terça-feira o evento da rede Bandeirantes que anualmente contempla os melhores prefeitos de São Paulo. Reservadamente, comenta-se que Votuporanga está muito bem pontuada em três categorias do concurso. Assim, a semana tende a começar com louvores para nossa cidade. Vamos aguardar.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.