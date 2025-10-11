Dino Fonseca (Foto: Divulgação)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Durante as comemorações pelos 61 anos do Assary Clube de Campo, em Votuporanga, realizadas na noite desta sexta-feira (10), o presidente Luiz Celso de Oliveira anunciou que o cantor Dino Fonseca se apresentará no clube no dia 30 de janeiro de 2026.
O comunicado foi feito durante o evento – que teve como atração principal o cantor Daniel – e recebeu intensos aplausos do público. Ao jornal A Cidade
o presidente destacou a importância da apresentação e explicou o motivo especial para o show de Dino. “Esse evento será para a gente reinaugurar o salão social, porque nós estamos fazendo uma ampla reforma no espaço e os trabalhos devem ser concluídos no início do próximo ano”, contou Luiz Celso.
Dino Fonseca é um cantor e compositor de Uberlândia, Minas Gerais, que ganhou notoriedade como um fenômeno da internet com seu projeto "Acoustic Sessions", no qual interpreta covers de clássicos do rock e de outras décadas, como os anos 80 e 90. Ele é reconhecido por sua voz marcante e por trazer sucessos de artistas como Queen, Elton John e Roxette, entre outros, para novas gerações através de seus arranjos e shows.