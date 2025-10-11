A Cidade FM 94,7 foi a rádio oficial do evento e fez uma cobertura especial da festa

publicado em 11/10/2025

Com casa cheia, Assary celebra 61 anos em grande estilo ao som de Daniel (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCasa cheia, clima de comemoração e muita música marcaram a noite desta sexta-feira (10) no Assary Clube de Campo, em Votuporanga, durante a festa de 61 anos da tradicional entidade. Mais de 3 mil pessoas lotaram as dependências do clube para prestigiar o evento, que teve como rádio oficial a, responsável pela cobertura total da celebração. A festa, considerada um sucesso absoluto, reuniu associados, convidados e amantes da música sertaneja em uma noite repleta de emoção e entretenimento.Em conversa com a reportagem do, o presidente do clube de lazer, Luiz Celso de Oliveira, demonstrou grande satisfação com o resultado da comemoração e destacou o envolvimento do público e a qualidade da organização. “A avaliação da nossa comemoração é extremamente positiva, houve uma interação muito grande entre todos, nós preparamos um ambiente muito bom, estava tudo organizado, certinho. E o artista, maravilhoso! Uma pessoa humilde, simples e que interagiu muito com o público. Sou suspeito para falar, mas foi uma festa maravilhosa”.A programação musical começou com a apresentação especial da “Violada Bruta”, formada por cantores da terra, que abriram a noite em grande estilo. O show regional foi muito bem recebido pelo público, que acompanhou com entusiasmo cada canção e demonstrou apoio aos talentos locais.Logo depois, o consagrado cantor Daniel subiu ao palco e encantou o público com um espetáculo que mesclou emoção, romantismo e energia. O artista apresentou seus maiores sucessos, revivendo momentos marcantes de sua trajetória musical, e também interpretou modas sertanejas tradicionais, além de músicas mais dançantes, que animaram a plateia do início ao fim. Em diversos momentos, o público acompanhou em coro as letras conhecidas e se emocionou com a simpatia e carisma do cantor.O show de Daniel agradou a todos os presentes na noite de comemoração dos 61 anos do Assary Clube de Campo. A combinação de boa música, organização impecável e um ambiente acolhedor consolidou o evento como um dos mais marcantes da história recente do clube. “A celebração reforçou o papel do Assary como referência em lazer e entretenimento na região e deixou lembranças especiais para todos que participaram dessa grande festa”, concluiu o presidente Luiz Celso.