Anote aí

publicado em 04/10/2025

Seba vai incluir obras concluídas em Votuporanga no pacotão de inaugurações que o governador Tarcísio de Freitas (foto) fará pela região na próxima semana. A principal é a avenida do Pozzobon. (Foto: Redes sociais)

O prefeito Jorge Seba numa rápida passagem na sexta-feira, pela nossa redação, foi o portador das melhores notícias da semana. Ele deixou claro que está preparando a casa para recepcionar o governador Tarcísio de Freitas, que deve finalmente visitar a cidade no final da próxima semana. Parece que agora vem.Conforme já antecipado por esta coluna, o governador de São Paulo tem agenda a cumprir na região para o próximo fim de semana. Em Rio Preto vem para inaugurar o Centro de Reabilitação “Lucy Montoro”. Em Mirassol será inaugurado o Hospital Regional. Jorge Seba quer incluir no pacote de inaugurações a remodelação da avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, e as escolas do Carobeiras e do Colinas.De uma coisa o prefeito já tem conhecimento. O governador deverá permanecer três dias na região para inaugurações de obras públicas. Segundo informações bem reservadas, o governador deverá pernoitar em Rio Preto. E mais: o local do descanso governamental está previamente já acertado pelo deputado Danilo Campetti.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.