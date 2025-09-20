Anote aí

publicado em 01/10/2025

Deputado Danilo Campetti levanta na Assembleia Legislativa a questão de vender cerveja nos estádios de futebol. É mexer numa caixa de marimbondo (Foto: Assessoria)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que está em prisão domiciliar, na última segunda-feira, dia 29. Todavia, não tem agenda ainda para visitar Votuporanga. E nem vai visitar a região onde tem boas obras para serem inauguradas. Sem data.Aliás, o governador tinha previsão de inaugurar as novas instalações do Centro de Reabilitação “Lucy Montoro”, em Rio Preto, no próximo sábado, dia 4. Na mesma data estava programado a inauguração do Hospital Regional de Mirassol. O cerimonial do Palácio dos Bandeirantes cancelou tudo justificando que o governador não poderá estar na região naquele dia.Para cumprir esta agenda de extraordinária importância em vista de se tratar de inaugurações de obras direcionadas a saúde pública e construídas no seu governo, Tarcísio de Freitas, remarcou a visita à Rio Preto para os dias 9 ou 10 de outubro. Todavia, assessores no Palácio dos Bandeirantes não confirmam a data. Especula-se que ele só estará por aqui em novembro e olhe lá.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.