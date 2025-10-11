Além de integrar a delegação, Seba foi convidado a participar em um dos painéis do fórum, onde apresentará os índices de Votuporanga

publicado em 11/10/2025

O prefeito Jorge Seba vai representar Votuporanga em um fórum internacional em Dubai (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fábio FerreiraO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, recebeu um convite oficial da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil para participar do Asia Pacific Cities Summit & Mayors' Forum 2025, que será realizado de 27 a 29 de outubro, na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.O evento, promovido pelo Smart Cities Council, é um dos mais importantes fóruns internacionais de governança urbana, reunindo prefeitos e líderes de todo o mundo para discutir soluções em planejamento urbano, mobilidade, inovação, sustentabilidade e qualidade de vida.De acordo com o comunicado oficial da Embaixada, apenas 600 prefeitos de todo o mundo, incluindo capitais globais, foram convidados para a conferência, sendo 15 do Brasil — e apenas cinco do Estado de São Paulo (Votuporanga, Lençóis Paulista, Campinas, Campos do Jordão e Mauá). A delegação brasileira contará com encontros e diálogos de alto nível com autoridades e empresários dos Emirados, além de rodadas de networking voltadas à criação de parcerias estratégicas e intercâmbio de boas práticas urbanas.Além de integrar a delegação, Jorge Seba foi convidado a participar em um dos painéis do fórum, onde apresentará os números e índices de Votuporanga, com destaque para as ações nas áreas de planejamento urbano e mobilidade, que têm colocado o município como referência em desenvolvimento sustentável e qualidade de vida.Entre os objetivos do evento estão promover oportunidades de investimento e parcerias, estimular a inovação em cidades inteligentes e fomentar a cooperação acadêmica e técnica entre os países participantes.O prefeito Jorge Seba destacou a importância do convite e a visibilidade internacional que ele traz para Votuporanga:"É uma honra imensa representar Votuporanga e o Brasil em um fórum desta magnitude. Fico muito feliz pela oportunidade de trocar experiências com líderes do mundo todo e apresentar as ações que temos desenvolvido na área de planejamento urbano e qualidade de vida. Este convite mostra que nossa cidade está no caminho certo, sendo reconhecida por sua gestão inovadora e comprometida com o futuro", afirmou Seba.O Asia Pacific Cities Summit & Mayors' Forum é reconhecido por reunir governos locais, universidades, investidores e empresas que atuam na transformação urbana sustentável. A edição de 2025 promete ser uma das mais relevantes, especialmente por ocorrer em Dubai, cidade símbolo de planejamento moderno e inovação.