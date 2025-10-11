Além de integrar a delegação, Seba foi convidado a participar em um dos painéis do fórum, onde apresentará os índices de Votuporanga
O prefeito Jorge Seba vai representar Votuporanga em um fórum internacional em Dubai (Foto: Prefeitura de Votuporanga)
Fábio Ferreira
O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, recebeu um convite oficial da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil para participar do Asia Pacific Cities Summit & Mayors’ Forum 2025, que será realizado de 27 a 29 de outubro, na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
O evento, promovido pelo Smart Cities Council, é um dos mais importantes fóruns internacionais de governança urbana, reunindo prefeitos e líderes de todo o mundo para discutir soluções em planejamento urbano, mobilidade, inovação, sustentabilidade e qualidade de vida.
De acordo com o comunicado oficial da Embaixada, apenas 600 prefeitos de todo o mundo, incluindo capitais globais, foram convidados para a conferência, sendo 15 do Brasil — e apenas cinco do Estado de São Paulo (Votuporanga, Lençóis Paulista, Campinas, Campos do Jordão e Mauá). A delegação brasileira contará com encontros e diálogos de alto nível com autoridades e empresários dos Emirados, além de rodadas de networking voltadas à criação de parcerias estratégicas e intercâmbio de boas práticas urbanas.
Além de integrar a delegação, Jorge Seba foi convidado a participar em um dos painéis do fórum, onde apresentará os números e índices de Votuporanga, com destaque para as ações nas áreas de planejamento urbano e mobilidade, que têm colocado o município como referência em desenvolvimento sustentável e qualidade de vida.
Entre os objetivos do evento estão promover oportunidades de investimento e parcerias, estimular a inovação em cidades inteligentes e fomentar a cooperação acadêmica e técnica entre os países participantes.
O prefeito Jorge Seba destacou a importância do convite e a visibilidade internacional que ele traz para Votuporanga:
“É uma honra imensa representar Votuporanga e o Brasil em um fórum desta magnitude. Fico muito feliz pela oportunidade de trocar experiências com líderes do mundo todo e apresentar as ações que temos desenvolvido na área de planejamento urbano e qualidade de vida. Este convite mostra que nossa cidade está no caminho certo, sendo reconhecida por sua gestão inovadora e comprometida com o futuro”, afirmou Seba.
O Asia Pacific Cities Summit & Mayors’ Forum é reconhecido por reunir governos locais, universidades, investidores e empresas que atuam na transformação urbana sustentável. A edição de 2025 promete ser uma das mais relevantes, especialmente por ocorrer em Dubai, cidade símbolo de planejamento moderno e inovação.
15 prefeitos de cidades do Brasil foram convidados:
Votuporanga-SP
Lençóis Paulista-SP
Cuiabá-MT
Canoas-RS
Campos do Jordão-SP
Campinas-SP
Mafra-SC
Fortaleza-CE
Mauá-SP
Alagoinhas-BA
Nova Lima-MG
Piraí-RJ
Entre Rios-BA
Caruaru-PE
Valença-RJ
Veja algumas autoridades de cidades pelo mundo que estarão presentes:
North Miami
Bagdá
Vice-prefeito de Paris
Bilbao
Vice-prefeito de Nova York
Montpellier, França
Napoli, Itália
Dakar
Freetown, Austrália
Beirute
Vice-prefeito Casablanca, Marrocos
Dubai
Ipswich, Inglaterra
Atenas
Roma
Sarajevo
Dublin, Irlanda
Nairóbi
Tóquio