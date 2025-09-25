Anote aí

publicado em 07/10/2025

O vereador sargento Marcos Moreno pode voltar para o ninho antigo. É forte o comentário de que ele já aceitou retornar para a secretaria de Trânsito. (Foto: Assessoria)

Dia desses a coluna noticiou que um dos vereadores do PSD estaria limpando gaveta e que deverá assumir posto na administração municipal. Até aqui nada revelado, mas fontes dignas de crédito garantem que o suplente do partido, vereador Meidão já está experimentando o terno.Todavia, as mudanças que estão sendo articuladas dentro da Prefeitura não seria apenas essa. Dizem que a secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança também estaria prestes a receber um novo chefe. Ninguém menos que o ex-secretário daquela pasta e hoje vereador e líder do prefeito na Câmara, sargento Marcos Moreno. Dizem até que o convite feito para retornar de onde não deveria ter saído, já foi aceito.Se de fato confirmar a saída de Marcos Moreno, da Câmara, a vaga aberta deverá ser ocupada pela primeira suplente do Partido Liberal (PL) Maraisa Rodrigues. Por enquanto, são apenas cogitações. Mas, é o tal negócio: onde há fumaça.....*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.