publicado em 23/03/2024

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em mais uma ação de combate à doença que vem preocupando grande parte do Brasil, a Secretaria da Saúde de Votuporanga realiza

o Mutirão contra a Dengue. O Pacaembu é o bairro que recebe as atividades das 7h às 13h. A Administração Municipal conta com o apoio da população.

O trabalho de orientação dos moradores e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti é realizado pelos agentes de saúde e segue sendo intensificado nas áreas com maiores incidências da doença.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a ação de hoje consiste em fortalecer as demais medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo principal de eliminação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

A pasta ressalta que o trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Secretaria da Saúde, é necessária também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d'agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.

Anteontem a Secretaria da Saúde confirmou a terceira morte por Dengue no município. A vítima foi um homem, de 70 anos, que morreu no último dia 20.

