Franclin Duarte

A última sessão ordinária antes do recesso legislativo terminou com uma cena inusitada, onde um roteador velho foi levado para a tribuna para simbolizar o “Vereador Wi-fi”, apelido dado pelo prefeito Jorge Seba (PSD) aos parlamentares que, segundo ele, não fazem nada pela cidade e passam o dia inteiro criticando na internet. O equipamento foi levado à Câmara por Marcão Braz (PP) que disse que tem colega na Casa de Leis que “já vestiu a carapuça”.

Para entender, como noticiado pela coluna Anote Aí no último sábado (28), o prefeito Jorge Seba deixou claro, por meio de suas redes sociais, que não vai mais aceitar passivamente o que ele classifica como críticas infundadas da turma do “quanto pior, melhor”. Em uma postagem nas redes sociais após uma visita à zona Leste o prefeito criou o apelido: “Vereador Wi-fi”.

“Enquanto tem Vereador Wi-Fi, que passa o dia na internet criticando e gravando vídeo, sem trazer um real em recurso para Votuporanga, eu estou no meio do povo, presente, ouvindo e entregando resultados de verdade que transformam vidas e fortalecem nossa cidade”, alfinetou Jorge Seba.

Mesmo sem citar nomes, o apelido dado pelo prefeito parece ter encontrado um dono na Câmara Municipal. Cabo Renato Abdala (PRD) se pronunciou para rebater a cutucada e disse que a função de vereador não é trazer recursos.

“A função constitucional do vereador é criar lei e fiscalizar. O senhor foi vereador e não aprendeu isso, aliás, é prefeito e não sabe ser prefeito”, disse o vereador que afirmou ainda que enquanto tem vereador Wi-fi, o prefeito é “Internet Discada”, se referindo a lentidão.

O assunto repercutiu nos bastidores da Câmara e durante seu pronunciamento, Marcão Braz afirmou que alguns colegas já “vestiram a carapuça”, em referência ao incômodo gerado pela provocação. O gesto inusitado gerou comentários e risos entre os presentes, marcando o encerramento da sessão com tom irônico.

“Pimenta no ... dos outros é refresco. Eu posso vir aqui falar o que eu quero, falar que o prefeito é sem vergonha, mas quando o prefeito vai nas redes sociais e joga uma indireta, a carapuça serve e aí eu fico chateadinho, fico revoltadinho. Se quer dar pancada tem que estar pronto para receber também”, concluiu Marcão.

Mas não foi apenas Marcão que falou sobre o “Vereador Wi-fi” durante a sessão. Emerson Pereira (PSD) e Sargento Marcos Moreno (PL), também mencionaram o apelido.

“É até um pouco cômico. Não tem como a gente falar que o prefeito Jorge Seba é internet discada. Em todos os índices Votuporanga aparece nas primeiras colocações 18ª melhor qualidade de vida, destaque em saúde, premiação na educação, temos premiação de assistência social, premiação de mobilidade urbana. Se já pensou então se o prefeito tem Wi-fi? Rapaz, eu quero a senha para mim”, brincou Moreno.

Câmara aprova dois projetos e entra de recesso

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou ontem dois projetos de lei, em sua última sessão ordinária antes do recesso legislativo, que segue até o próximo dia 16. Uma terceira propositura estava na ordem do dia, mas recebeu pedido de vista e será votado apenas após o retorno das “férias” de meio de ano.

O primeiro projeto aprovado foi que altera o Estatuto dos Servidores Públicos do Município. A proposta, assinada pelo prefeito Jorge Seba, atende a uma indicação coletiva de dez vereadores e prevê mudanças no controle de frequência, como o uso de sistemas eletrônicos de ponto e o registro via intranet. Também atualiza prazos para entrega de atestados médicos e requerimentos administrativos. O objetivo, segundo o Executivo, é promover “maior clareza, padronização e eficiência na gestão de pessoal”.

A outra proposta aprovada foi a que atualiza a estrutura e as atribuições do Comdema (Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento). Entre as principais mudanças estão: a inclusão de representantes de movimentos sociais e cidadãos no quadro de conselheiros; a exigência de conferências bianuais sobre meio ambiente; a ampliação das competências do conselho, como o monitoramento dos planos de resíduos sólidos e pareceres sobre áreas de proteção ambiental. A proposta também revoga a participação da Câmara Municipal no conselho, por “ofensa ao princípio da separação dos poderes”.

O terceiro e último projeto da noite, porém, recebeu um pedido de vista do vereador Renato Abdala e teve sua discussão adiada. Ele buscava a revogação da Lei Complementar nº 349/2017, que instituía o programa “Caixa D’Água Limpa”. A lei anterior autorizava a Prefeitura a realizar a limpeza, às suas expensas, das caixas d’água de imóveis residenciais urbanos, por meio da Saev Ambiental. Segundo a justificativa da Prefeitura, a legislação conflita com o Marco Legal do Saneamento Básico, que delimita a atuação dos prestadores de serviços públicos apenas até as ligações prediais, ficando as instalações internas sob responsabilidade dos próprios usuários.