publicado em 02/02/2024

Projeto tem desempenhado um papel crucial na promoção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As Unidades de Saúde de Votuporanga, gerenciadas pela Prefeitura em parceria com a Santa Casa, contam com uma iniciativa essencial para orientar e apoiar mães na jornada da amamentação, os grupos de Aleitamento Materno, formados por mulheres que vivem essa fase. Os grupos se reúnem semanalmente em horários que variam de acordo com cada unidade. As mulheres que participam destes grupos contam com orientações de profissionais de saúde como médicos e enfermeiros em diversos temas relacionados.

Entre as unidades que oferecem este tipo de serviço, estão os Consultórios Municipais “Daniele Cristine Lamana”, no Parque das Nações; “Jerônimo Figueira da Costa Neto", no Jardim Marin; e “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras I; que celebraram, recentemente, as formaturas dos Grupos de Aleitamento Materno para as mães atendidas.

Durante as formaturas, foram feitos agradecimentos especiais aos profissionais de saúde, assim como aos participantes do grupo, pela dedicação e comprometimento em promover a saúde e o bem-estar das crianças desde os primeiros dias de vida.

Como funciona

O grupo de aleitamento materno são direcionados para lactentes até 6 meses de idade. Além das mães, a participação de outros membros da família, como pais, avós e outros parentes, é incentivada. Isso é especialmente relevante nos casos em que a paciente depende de auxílio para transporte, principalmente durante o período de dieta pós-parto.

“A iniciativa proporciona um ambiente confiável para as mães tirarem dúvidas, compartilharem experiências e receberem orientações especializadas sobre a amamentação e os cuidados com o bebê”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Temas Abordados