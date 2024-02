Amostra coletada do animal foi encaminhada para análise do Instituto Pasteur, em São Paulo, cujo o resultado confirmou a presença do vírus

publicado em 07/02/2024

Morcego morto foi encontrado em uma casa de Votuporanga e exames confirmaram que ele estava infectado pelo vírus da Raiva (Foto: Prefeitura de Jundiaí)

Franclin Duarte

Em meio a um possível surto de Dengue, a Prefeitura de Votuporanga recebeu ontem a confirmação de um exame que pode despertar um novo desafio para o setor de saúde no município. Um morcego foi encontrado morto dentro de uma casa no bairro San Remo e as análises técnicas confirmaram que o animal estava infectado pelo vírus da Raiva.

De acordo com a Secretaria da Saúde, o morcego foi encontrado morto no dia 18 de dezembro. Um morador acionou a Vigilância Ambiental que realizou todos os procedimentos de praxe e encaminhou o animal para análise do Instituto Pasteur, em São Paulo, cujo o resultado foi apresentado ontem e confirmou a presença do vírus.

Diante da confirmação a cidade entrou em estado de alerta, principalmente por conta dos baixos índices de vacinação de animais em Votuporanga contra a Raiva. Em 2023, a Vigilância Ambiental vacinou pouco mais de 1.400 animais, número considerado bem abaixo do esperado.

Com o retorno da circulação do vírus no município, a Secretaria reforça o alerta para que a população leve seus cães e gatos para a vacinação contra a doença.

"Sabemos que a principal forma de prevenção é a vacinação antirrábica e, infelizmente, nossa cobertura não está satisfatória. Precisamos que os tutores entendam a importância de manter seus animais vacinados para proteção da saúde humana”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

A Raiva é fatal em 99,9% das ocorrências em humanos e nos demais mamíferos.

Vacinação

Já há algum tempo a vacinação é feita todos os dias em Votuporanga e não mais em campanhas esporádicas como antigamente. Tutores podem levar seu animalzinho até a Vigilância Ambiental, que fica na Av. Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi, 4.221 (Jardim de Bortole), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Podem ser vacinados, cães e gatos acima de três meses que estão em boas condições de saúde e que não estejam passando por algum tratamento, ou estejam debilitados. As fêmeas não podem estar em período de gestação ou em fase de amamentação. É importante manter a vacina em dia pois é a única forma de prevenção contra a doença, além de ser determinada por lei para todos os tutores de animais.

Mais informações sobre a vacinação podem ser obtidas através dos telefones (17) 3406-3175 ou 0800-770-9786.

Alerta

A Secretaria da Saúde alerta a todos também para que não toquem em morcegos mortos. Caso algum seja localizado em casa, a orientação é acionar a Vigilância Ambiental (via (17) 3406-3175 ou 0800-770-9786.), para que a remoção seja feita da forma correta. O contato com animais infectados pode provocar a transmissão do vírus.

O mesmo vale para cães e gatos. Se tutores observarem que os animais tiveram contato com morcegos, vivos ou mortos, o cão ou o felino devem ser vacinados o mais rápido possível para que eles recebam a vacina e os reforços de doses.

A doença

A raiva é uma doença transmitida dos animais ao homem e vice-versa por um vírus mortal tanto para o homem como para o animal. Envolve o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução.

A transmissão ocorre quando os vírus existentes na saliva do animal infectado penetram no organismo através da pele ou de mucosas, por meio de mordida, arranhão ou lambida.

A doença apresenta três ciclos de transmissão: urbano, representado principalmente por cães e gatos; rural, representado por animais de produção como bovinos, equinos, suínos e caprinos; e silvestre, representado por raposas, guaxinins, primatas e, principalmente, morcegos.

Sintomas nos animais

Em todos os animais costumam ocorrer os seguintes sintomas: dificuldade para engolir; salivação abundante; mudança de comportamento; mudança de hábitos alimentares; paralisia das patas traseiras.

Nos cães, o latido torna-se diferente do normal, parecendo um “uivo rouco”, e os morcegos, com a mudança de hábito, podem ser encontrados durante o dia, em hora e locais não habituais.

Sintomas em humanos