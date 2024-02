O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, teve como objetivo aprimorar o conhecimento dos profissionais de saúde para identificar e tratar precocemente

publicado em 02/02/2024

O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, teve como objetivo aprimorar o conhecimento sobre a doença (Foto: Prefeitura de Cardoso)

Fernanda Cipriano

A equipe da saúde de Cardoso participou de uma capacitação para enfrentamento da hanseníase a ação foi focada em diagnóstico e tratamento da doença. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, teve como objetivo aprimorar o conhecimento dos profissionais de saúde para identificar e tratar precocemente.

A capacitação, realizada na escola Dirce Libano, reuniu uma diversidade de profissionais da área da saúde, incluindo médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e outros atuantes no setor. O responsável por ministrar a capacitação foi o enfermeiro e professor do curso de medicina, José Martins Pinto Neto, que compartilhou seus conhecimentos visando qualificar a equipe para enfrentar os desafios relacionados à hanseníase.

Durante o evento, os participantes foram instruídos sobre os sintomas característicos da hanseníase, métodos eficazes de diagnóstico, opções de tratamento disponíveis e medidas preventivas para evitar a propagação da doença. A capacitação não apenas forneceu informações cruciais, mas também promoveu a discussão e a troca de experiências entre os profissionais de saúde, enriquecendo ainda mais o aprendizado.

O conhecimento adquirido durante a capacitação representa um passo fundamental para fortalecer as ações de combate à hanseníase no município. Com profissionais mais capacitados e conscientes, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado tornam-se mais eficientes, contribuindo para a cura dos pacientes e a redução da transmissão da doença na comunidade.