A cidade vizinha recebeu participantes dos grupos Bolsa Trabalho, PAIF e SCFV, uma ação voltada ainda para a campanha Janeiro Branco

publicado em 07/02/2024

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) sediou um encontro intergeracional (Foto: Prefeitura de Parisi)

Fernanda Cipriano

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Parisi sediou um encontro intergeracional com participantes dos grupos Bolsa Trabalho, PAIF e SCFV. O evento teve como objetivo promover a conscientização sobre saúde mental, com a importância da campanha Janeiro Branco, iniciativa que surgiu sensibilizar a sociedade para a necessidade de políticas e ações voltadas à prevenção e ao combate do adoecimento emocional.

A assistente social Fátima Aparecida liderou a apresentação, com recursos visuais como slides para transmitir informações sobre a origem e os objetivos da campanha Janeiro Branco, que foi lançada em 2014. A proposta é fomentar discussões e estratégias políticas e sociais para que questões relacionadas à saúde mental sejam mais conhecidas, prevenidas e enfrentadas de forma eficaz pela comunidade.

A abordagem sobre resiliência também foi destaque no encontro, com uma dinâmica elaborada pela coordenadora Glaucia Nunes, juntamente com a assistente social Silvia Maria, a psicóloga Juliane Antunes, a orientadora social Angélica Fortunato e a educadora social Marcela Trento. Utilizando um elástico, os participantes foram conduzidos a refletir sobre os três estágios da resiliência: o 1º que não altera a matéria prima, a borracha, que representa nossa essência e caráter. O 2º que não muda o formato: simbolizando nossa personalidade e o 3º que não perde a elasticidade: refletindo nossa capacidade de adaptação.

Assim como o elástico, que pode ser esticado ao máximo e ainda assim retorna à sua forma original quando solto, a resiliência demonstra a capacidade humana de superar adversidades e voltar ao equilíbrio emocional.