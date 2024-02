Membros do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas serão escolhidos em assembleia

publicado em 07/02/2024

Desativado desde 31 de agosto de 2023 por conta de reformulações da Secretaria da Saúde de Votuporanga, o Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas (Comad) está sendo ativado novamente.

A Secretaria Municipal da Saúde, responsável pelo Comad, convocou Assembleia de Eleição e Posse da Sociedade Civil do Conselho e estabeleceu os procedimentos e critérios necessários para a inscrição de candidatos/eleitores para concorrerem ao cargo de conselheiro da sociedade civil no Comad para o biênio 2024/2026.

Quem pode se inscrever para participar são membros da Sociedade Civil através das inscrições de: Associações de Moradores de Bairro do Município, uma vaga para titular e uma vaga para suplente; Instituições Prestadoras de Serviços no âmbito da Política sobre Álcool e outras Drogas do Município, três vagas para titular e três vagas para suplente; Instituições Religiosas do Município, uma vaga para titular e uma vaga para suplente. Já os Órgãos Governamentais realizam a indicação de seus membros.

Os membros do Conselho serão escolhidos através de assembleia de eleição da Sociedade Civil que ocorrerá no dia 28 deste mês na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde. “A escolha se dará através de votação aberta entre seus pares, durante a realização da Assembleia de Eleição. Dentre os pares indicados, o candidato mais votado será eleito membro titular e o segundo mais votado será eleito membro suplente”, explicou a Secretaria.