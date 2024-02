O parlamentar é o autor da emenda de R$ 2,2 milhões que viabilizou a expansão e vai beneficiar pacientes de 53 cidades do interior

publicado em 01/02/2024

Ampliação de UTI vai beneficiar pacientes de 53 cidades; Carlão visitou as obras e foi recebido pela diretoria do hospital (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) visitou ontem as obras de ampliação da UTI (Unidade De Terapia Intensiva) adulto da Santa Casa de Votuporanga. O parlamentar é o autor da emenda de R$ 2,2 milhões que viabilizou a expansão e vai beneficiar pacientes de 53 cidades do interior, entre elas Cardoso, Fernandópolis, Jales, Ouroeste, Riolândia, Santa Fé do Sul e Valentim Gentil.

Na companhia de assessores, Carlão foi recebido pelo provedor da unidade, Amaro Rodero, e viu de perto o andamento das obras e do projeto. Nos últimos quatro anos, Carlão Pignatari intermediou mais de R$ 10 milhões em investimentos do Estado para o hospital, considerado uma unidade regional de saúde de média e alta complexidade.

“A Santa Casa de Votuporanga é um importante hospital do interior de São Paulo. A obra de ampliação da UTI, com emenda de minha autoria, vai atender melhor os pacientes não só de Votuporanga, mas de toda a nossa região. A gente espera que até o fim de abril, começo de maio, a UTI já esteja funcionando, para melhorar o acolhimento aos nossos pacientes, da nossa região”, disse o deputado Carlão Pignatari.

O projeto contempla uma expansão de 543 metros quadrados, que dobrará o número de leitos de UTI de 10 para 20. Com o aumento, a Santa Casa de Votuporanga estará ainda mais preparada para atender um maior número de pacientes em condições críticas ou em recuperação. Atualmente, a instituição já conta com duas UTIs para adultos, totalizando 20 leitos, além da UTI Neonatal, que possui 10 leitos.