Com um investimento de mais de R$ 2,2 milhões, hospital votuporanguense irá ganhar mais dez leitos de tratamento intensivo

publicado em 30/01/2024

Com uma emenda de R$ 2,2 milhões do deputado Carlão Pignatari, Santa Casa avança com obras de ampliação da UTI (Foto: Santa Casa)

Franclin Duarte

A Santa Casa de Votuporanga já iniciou e deve concluir ainda neste semestre as obras de ampliação de uma de suas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). Com um investimento de mais de R$ 2,2 milhões, frutos de uma emenda do deputado Carlão Pignatari (PSDB), o hospital irá ganhar mais dez leitos de suporte avançado a pacientes em pós-operatório e com doenças clínicas graves.

Atualmente a instituição conta com duas UTIs adultas e uma neonatal, cada uma com dez leitos. Com a ampliação, uma dessas unidades irá dobrar de capacidade, passando a oferecer 20 leitos especializados, totalizando 30 vagas para adultos e mais dez para recém-nascidos. São 543 metros quadrados de expansão.

A ampliação não se limitou apenas à adição de leitos, mas também incluiu significativas melhorias na infraestrutura da UTI. Equipamentos de última geração foram adquiridos, proporcionando aos profissionais de saúde mais ferramentas necessárias para oferecer tratamentos especializados e monitoramento contínuo.

“A expansão da UTI da Santa Casa de 10 para 20 leitos representa um compromisso significativo com a qualidade dos cuidados de saúde na região. Ao ampliar sua capacidade de atendimento, a Instituição reafirma seu papel crucial na comunidade, proporcionando um ambiente de tratamento avançado. Essa iniciativa não apenas beneficia pacientes em situações críticas, mas também demonstra a dedicação da Santa Casa em enfrentar desafios de saúde de maneira proativa”, ressaltou o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero.

Amaro agradeceu ao deputado Carlão Pignatari por sua dedicação a favor da Instituição. “Carlão Pignatari é um dos nossos defensores na Assembleia, intervendo em prol de nossos pacientes. Além de destinar recursos, intermedia importantes reuniões a fim de que nossa Santa Casa possa exercer sua missão todos os dias: acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós. Nosso agradecimento ao deputado Carlão, mais uma vez, por tudo que fez e faz pelo nosso Hospital, contribuindo para tratamento de qualidade e humanizado de milhares de pessoas de mais de 50 cidades da região”, finalizou.

As Unidades de Terapia Intensiva possuem diversos diferenciais, voltados para a qualidade e humanização dos atendimentos. As visitas acontecem diariamente, em dois períodos (das 12 às 13h e das 19 às 19h30), com acompanhamento do médico para fornecer esclarecimentos sobre o estado de saúde. Em casos que não é possível a presença do familiar, a equipe realiza videochamadas, como forma de contribuir para o tratamento.