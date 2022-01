Cadastro já pode ser preenchido por pais ou responsáveis de crianças de 5 a 11 anos no site da Prefeitura de Votuporanga

publicado em 20/01/2022

A Secretaria da Saúde abriu o cadastro para a chamada “xepa” da vacina, onde crianças sem comorbidades podem se vacinar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga abriu ontem o cadastro para a chamada ‘xepa’ da vacina infantil contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades ou deficiência. O objetivo é garantir que nenhuma dose restante do imunizante pediátrico da Pfizer sobre ao final do expediente dos locais de aplicação.

Para cadastrarem os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar o site da Prefeitura e efetuar o cadastro para doses remanescentes. Em caso de sobra de doses ao fim do dia sem a procura de crianças com comorbidades ou deficiências, os técnicos da Secretaria da Saúde entram em contato via telefone, para que a criança seja levada à unidade de vacinação mais próxima e possa ser imunizada.

Além da xepa, a campanha de vacinação segue com o atendimento do público infantil, de cinco a 11 anos com comorbidades ou PcD podem procurar os consultórios municipais "Dr. Jonas Pires Correa", no bairro Pozzobon e "Dr. Gumercindo Hernandes Morales", localizado no bairro São João, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para vacinação é preciso levar os documentos pessoais da criança e assinar a "Declaração para Comorbidades da Vacinação Covid-19 em crianças" para confirmação da enfermidade, que está disponível nos locais e, além do "Termo de Assentimento".