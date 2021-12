O atendimento será no Assary Clube de Campo, até as 20h

publicado em 28/12/2021

A vacinação contra a Covid-19 foi retomada normalmente na segunda-feira (27) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Assim como todos os demais serviços da Prefeitura de Votuporanga, a vacinação contra a Covid-19 foi retomada normalmente na segunda-feira (27). Quem quiser se vacinar deve procurar o posto volante montado no Assary Clube de Campo ou a Capela Santo Expedito, das 8h às 15h, portando documentos pessoais e a carteirinha de vacinação, em caso de 2ª ou terceira dose.Para proporcionar ainda mais chances da população se imunizar, a Pasta programou para esta quarta-feira (29) um plantão noturno de vacinação contra a Covid. O atendimento será no Assary Clube de Campo, até as 20h.Essa semana, porém, segundo a secretária da Saúde, Ivonete Felix, não haverá vacinação com a Van da Saúde pelos bairros. O itinerário deve ser retomado no ano que vem para levar vacina ao maior número de pessoas possível.Podem se imunizar com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente; com a segunda dose, todos que estão no prazo; e com a terceira dose/dose de reforço, todos os adultos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses. Quem tomou a dose única da Janssen, também já pode receber a dose adicional.