publicado em 02/10/2021

Em Votuporanga, ‘Dia V’ será para aplicar primeiras doses atrasadas, segundas doses no prazo e terceiras doses em idosos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga informou que o município vai aderir ao “Dia V” de vacinação neste sábado (2), uma iniciativa anunciada pelo governador João Doria (PSDB) nesta semana. Na prática, será um plantão de vacinação, só que fomentado pelo governo estadual.Em Votuporanga, esse “Dia V” será realizado no CCI (Centro de Convivência do Idoso), que fica na Vila Paes, das 8h às 16h. Este sábado, inclusive, será o último dia de funcionamento deste posto de vacinação (saiba mais ao final desta reportagem).Neste plantão, estarão disponíveis doses para repescagem dos adultos (pessoas de 18 anos para cima) que ainda estão com a primeira atrasada; segundas doses (para quem já está no prazo para recebê-las); e terceiras doses para idosos de 70 anos para cima e pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose há, pelo menos, seis meses.Quem for tomar a primeira dose deve levar RG, CPF e comprovante de residência no próprio nome; quem for tomar a segunda ou terceira dose deve levar também o cartão de vacina da dose anterior. Pessoas imunossuprimidas que precisam tomar a terceira dose também devem apresentar atestado médico que já possuem em casa ou receituário médico que comprove a condição.“É uma oportunidade de aumentarmos a cobertura vacinal no estado e intensificar a aplicação da 2ª dose”, destacou a coordenadora geral do PEI (Plano Estadual de Imunização), Regiane de Paula, no anúncio realizado pelo governo do estado.Ainda de acordo com o governo, a iniciativa acontece em parceria com os 645 municípios do estado (apesar de alguns já terem anunciado que não vão participar, como foi o caso de Bauru).As cidades que participarem poderão aproveitar o dia e os recursos para atualizarem o sistema VaciVida e inserir imunizados que eventualmente ainda não tenham sido registrados, conforme explicou o governo estadual.A Prefeitura também informou que a partir da segunda-feira que vem (4) as doses de reforço da vacina contra a Covid passarão a ser aplicadas em idosos com 60 anos ou mais que tenham completado seus esquemas vacinais há, pelo menos, seis meses.Já em relação aos adolescentes de 12 a 17 anos que perderam o prazo para se vacinar, a Administração informou que esses, a partir de agora, deverão ficar na lista de espera para serem vacinados. Isso acontece porque a Secretaria de Estado da Saúde considera que já enviou doses suficientes para aplicação das primeiras neste público. Para integrar essa lista, os adolescentes devem procurar um dos postos de vacinação.Aliás, a Prefeitura também anunciou que a partir de semana que vem Votuporanga contará com três postos volantes de vacinação, um a menos do que o número atual. Isso porque após o “Dia V”, o posto montado no CCI será desativado.“Com o avanço da vacinação e a redução do público-alvo, a intenção é, aos poucos, reorganizar o atendimento voltado para a vacinação contra o coronavírus até chegarmos em um determinado momento em que essa rotina volte para as unidades de saúde, assim como as demais vacinas”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.Assim, a partir de segunda-feira que vem, o município passa a contar com os seguintes postos: Assary Clube de Campo, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) e Capela Santo Expedito.