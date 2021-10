Plantão tem como objetivo proporcionar mais oportunidades de horário para quem precisa se vacinar e reduzir o índice de faltosos

publicado em 20/10/2021

A medida tem como objetivo proporcionar mais oportunidades de horário para quem precisa se vacinar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Nesta quinta (21) e sexta-feira (22), a Secretaria Municipal da Saúde realizará plantão de vacinação contra a Covid-19 no posto do Assary das 8h às 20h. A medida tem como objetivo proporcionar mais oportunidades de horário para quem precisa se vacinar e, com isso, diminuir o número de pessoas que ainda não voltaram para concluir o esquema de vacinação.Podem se vacinar com a primeira dose adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente; com a segunda dose todos que estão no prazo, lembrando que o intervalo entre as duas doses da Pfizer foi reduzido para 21 dias para quem tem 18 anos ou mais; e com a terceira dose, quem tem 60 anos ou mais e profissionais da saúde, ambos com a segunda dose aplicada há, pelo menos, seis meses; e pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose há, pelo menos, 28 dias.