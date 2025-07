Ambos são ofertados pela Prefeitura Municipal com alguns parceiros

publicado em 03/07/2025

Curso de modelista (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga está com duas boas oportunidades de qualificação profissional gratuita: a capacitação de produção e colheita de cogumelo shiitake e o curso de modelista. Ambos são ofertados pela Prefeitura Municipal com alguns parceiros.O primeiro, o curso gratuito de Cogumelo Shiitake – Produção e Colheita, é ofertado pelo Poder Executivo, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). As aulas estão previstas para ser realizadas entre os dias 28 e 30 de julho, das 8h às 17h, no Sindicato Rural.O curso é indicado para trabalhadores rurais, pequenos produtores e demais interessados que queiram ampliar suas possibilidades produtivas com foco em uma cultura de alto valor agregado e potencial nutritivo e terapêutico. Para participar, é necessário ter 18 anos completos, ensino fundamental (4ª série) completo, e estar apto físico e mentalmente para exercer a atividade.Durante os três dias de capacitação, os participantes aprenderão sobre o histórico do cogumelo shiitake, aspectos biológicos da espécie, importância nutricional e terapêutica, além dos principais métodos de produção em tora de eucalipto e em substrato pasteurizado, colheita e descarte, com práticas voltadas à sustentabilidade e à responsabilidade ambiental.As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Cultura e Turismo pelo telefone (17) 3405 – 9670 ou pelo site da Prefeitura (votuporanga.sp.gov.br).Já o curso de modelista é ofertado pelo Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e Senac Votuporanga, por meio do Programa Senac de Gratuidade.Nele os alunos aprenderão técnicas essenciais para desenvolver moldes de roupas, desde a interpretação de croquis até a gradação de tamanhos. “Uma oportunidade imperdível para quem busca se qualificar e entrar no mercado de trabalho da moda, que está em constante crescimento”, destacam os organizadores. As aulas estão previstas para iniciar em 21 de julho e se estenderão até 4 de dezembro, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, no CTMO.As inscrições deverão ser realizadas presencialmente no CTMO, localizado na rua Barão do Rio Branco, 4.497, Prolongamento da Vila Paes Deoclécio Lasso. Para garantir sua vaga, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos, apresentar CPF e possuir Ensino Fundamental II incompleto. Mais informações podem ser obtidas em contato com o CTMO pelo telefone (17) 3406 – 1488, ramal 29, ou com o Senac pelo (17) 3426 – 6700.