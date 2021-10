Agentes seguem com o trabalho de controle e bloqueio de criadouros e a pulverização nos casos positivos; população tem papel fundamental na manutenção dessas ações

publicado em 20/10/2021

Iniciado o período de chuvas e o clima quente da região, Pasta alerta para cuidados que todos os cidadãos devem ter para combater a dengue (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Iniciado o período de chuvas e o clima quente da região, o alerta da Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga vai para os cuidados que todos os cidadãos devem ter em suas casas para combater a Dengue e também a Zika e Chicungunya, todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypit.Neste ano, até o momento, 701 casos positivos foram registrados e outros 55 estão em investigação. Dois óbitos também foram contabilizados: um no dia 8 de abril, de um homem de 36 anos, com comorbidade; e outro em 19 de agosto, homem, 76 anos, também com comorbidades.A Vigilância Ambiental, órgão da Secretaria da Saúde, informa que em outubro os agentes de combate às endemias e zoonoses realizam a Avaliação de Densidade Larvária para avaliar o índice de infestação de larvas do Aedes no município. Além disso, os agentes também seguem com o trabalho de controle e bloqueio de criadouros nas regiões onde são registrados casos suspeitos e positivos das doenças e a pulverização nos casos positivos.Durante todo o ano, as equipes da Vigilância Ambiental recolhem criadouros e orientam munícipes prevenindo a proliferação do mosquito Aedes aegypti e, com isso, reduzindo o surgimento de novos casos. No entanto, este trabalho precisa contar com a participação da população que tem papel fundamental na manutenção dessas ações de combate.Em setembro foi realizado o Arrastão de Limpeza contra a Dengue em toda a cidade, que consiste no recolhimento de criadouros e orientações de munícipes. A ação teve como objetivo eliminar criadouros antes de iniciar o período de chuvas para evitar a proliferação do mosquito. No período noturno, também foram realizadas nebulização veicular em diversos bairros, em parceria com a Sucen.Além deste trabalho rotineiro e dos Arrastões de Limpeza, a Secretaria da Saúde também voltará a realizar os mutirões aos sábados nos dias 23 de outubro, 20 e 27 de novembro, das 7h às 13h. Durante os Mutirões, os agentes de saúde percorrem residências nas quatro regiões da cidade, em locais com maior incidência de casos, para recolher criadouros e orientar moradores.Como medidas preventivas, a Vigilância Ambiental orienta a população a manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que possam acumular água; limpar calhas; tampar caixas d'agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto atendimento imediatamente.