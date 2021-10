Jéssica Tofolo da Silva destacou o papel da vitamina no corpo, sua relação com a gravidez e muito mais

publicado em 19/10/2021

Ela explicou a importância da vitamina no corpo (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A vitamina D é muito importante para o corpo humano. Além de suas funções mais conhecidas relacionadas à saúde dos ossos, é responsável também por outras atividades, trabalhando como reguladora do crescimento, sistema imunológico, cardiovascular, músculos, metabolismo e insulina.

Mas quando será que devo suplementar esse consumo? O corpo dá sintomas dessa deficiência? Para responder essas e outras perguntas, conversamos com a nutricionista do SanSaúde, Jéssica Tofolo da Silva.

Ela explicou a importância da vitamina no corpo. “É necessária para diversos processos do organismo e, por isso, é importante que a sua concentração no sangue esteja em níveis adequados. Possui diversas funções importantes, como: fortalecimento de ossos e dentes; prevenção da diabetes e outras doenças como esclerose múltipla; melhora do sistema imune; redução da inflamação do organismo; melhora da saúde e fortalecimento muscular”, disse.

Sintomas de deficiência

A deficiência de vitamina D no organismo pode ser identificada através de um exame de sangue, quando são detectados níveis menores de 20 mg/mL. “Os sintomas no organismo são diminuição da quantidade de cálcio e fósforo no sangue, dor e fraqueza muscular, enfraquecimento dos ossos, osteoporose nos idosos, raquitismo nas crianças e osteomalácia nos adultos”, afirmou.

Onde encontro vitamina D

A principal fonte de vitamina D é a sua produção na pele, a partir da exposição aos raios solares. “As pessoas de pele clara devem permanecer no sol por, pelo menos, 15 minutos por dia, enquanto que as de pele mais escura devem permanecer pelo menos 1 hora exposta à luz solar. O ideal é a exposição aconteça entre às 10h e às 12h ou entre 15h e 16h30”, explicou.

Além da exposição ao sol, a vitamina D pode ser obtida através de fontes alimentares, como óleo de fígado de peixe, frutos de mar, leite e derivados. “Vale ressaltar que o consumo destes alimentos não é suficiente para suprir as necessidades diárias dessa vitamina e, por isso, é importante que a pessoa seja exposta à luz solar diariamente”, complementou.

Quando é hora de suplementar a vitamina?

A suplementação de vitamina D é indicada pelo médico com o objetivo de tratar algumas condições que podem estar relacionadas com baixas quantidades de vitamina D circulante no sangue, como: osteoporose; osteomalácia e raquitismo, que resultam no aumento da fragilidade e deformidade nos ossos; níveis muito baixos de vitamina D; baixos níveis de cálcio ou fosfato no sangue; no tratamento da psoríase, que é um problema de pele; osteodistrofia renal, que ocorre em pessoas com insuficiência renal crônica devido à baixa concentração de cálcio no sangue. “É importante que, antes de iniciar o uso da suplementação, seja feito exame de sangue para saber os níveis dessa vitamina no sangue e, assim, o médico poderá informar qual a dose diária recomendada”, frisou.

Relação com a gravidez

A vitamina D é um hormônio fundamental para um bom funcionamento do organismo. No caso das mulheres grávidas, é ainda mais importante, pois promove o crescimento saudável da placenta e pode reduz risco de pré-eclâmpsia. “Ela também ajuda a regular a absorção de cálcio e fósforo, além de atuar na formação óssea, na liberação de insulina e no funcionamento do sistema imunológico”, destacou.