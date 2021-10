Pedido foi feito ao deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari; Seba esteve acompanhado de vereadores

publicado em 21/10/2021

Em viagem oficial a São Paulo, o prefeito Jorge Seba participou de encontros onde apresentou diversos pedidos para benefício da população (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em viagem oficial a São Paulo, o prefeito Jorge Seba (PSDB), acompanhado dos vereadores Daniel David (MDB), Nilton Santiago (MDB) e Valdecir Lio (MDB), e também pelo assessor de Gabinete, José Antonio Tatai, participou de encontros onde apresentou diversos pedidos para benefício da população. Na quarta-feira (20), esteve reunido com o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, e nesta quinta-feira (21), com o deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB).Com o objetivo de garantir saúde de qualidade aos moradores da região oeste de Votuporanga, o prefeito e os vereadores levaram ao Carlão o pedido para instalação de uma Unidade Básica de Saúde para o Vida Nova Votuporanga, conhecido como Pacaembu. Recentemente, Jorge anunciou outras conquistas aos moradores do bairro, como a ampliação do CEMEI "Vandira Figueira da Costa Zacarias" e também a construção de uma escola estadual."Hoje, essa população precisa ir até o bairro Carobeiras para ter acesso ao serviço básico de saúde, e isso precisa mudar o quanto antes. A cidade, conforme vai crescendo, precisa garantir também que os serviços públicos cheguem com qualidade a todos. A população local tem o meu compromisso em acompanhar de perto essa demanda", destacou Jorge Seba.O pedido tem o objetivo de beneficiar mais de 2,2 mil famílias que atualmente moram nos residenciais Vida Nova Votuporanga.Em visita à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari, Jorge Seba e vereadores apresentaram ao secretário Itamar Borges diversas demandas em prol do desenvolvimento rural. "Uma das forças da nossa economia vem do campo, por isso o nosso olhar também deve estar voltado para este importante setor da sociedade", reforçou Jorge Seba.Entre os pedidos realizados, a inclusão de Votuporanga no programa do governo estadual "Melhor Caminho". A expectativa é que 15 km de estradas rurais sejam recuperadas. O programa busca simplificar a vida do agricultor ao favorecer o escoamento da produção agropecuária, além de diminuir a erosão de solo e o assoreamento de rios. Com a iniciativa, a trafegabilidade e a segurança nas estradas também serão beneficiadas.Foram solicitados, ainda, dois veículos pick-ups para a Ronda Rural que, com a atividade delegada, ajudará na segurança das propriedades rurais, além de um trator agrícola com implementos.