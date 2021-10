No começo de agosto, a carreta do Hospital de Amor estacionou em Votuporanga para oferecer exames gratuitos de mamografia e Papanicolau para mulheres

publicado em 01/10/2021

‘Outubro Rosa’ visa conscientização sobre câncer de mama; enfermeira Juliane Secco conversou sobre o tema com o Grupo Cidade (Fotos: Pixabay e A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brComeça nesta sexta-feira (1º) a campanha “Outubro Rosa”, em prol da conscientização sobre o controle do câncer de mama. O movimento, que tem projeção internacional, foi criado na década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama — o laço cor-de-rosa — foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA).No caso de Votuporanga, no começo de agosto a carreta do Hospital de Amor, de Barretos, estacionou no município para oferecer exames gratuitos de mamografia e Papanicolau. O objetivo da iniciativa, que teve parceria com o governo municipal, é oferecer uma oportunidade às mulheres de conseguirem ter a doença diagnosticada o quanto antes, para aumentar a efetividade do tratamento.Em diversas ocasiões, a enfermeira Juliane Secco Rodrigues Cardoso, que trabalha no hospital, conversou com a equipe dosobre a importância dos exames preventivos para as mulheres.Durante uma entrevista à rádio, Juliane ressaltou que as mulheres devem realizar exames preventivos porque caso elas tenham algum nódulo ou tumor, quanto antes eles forem descobertos, melhor.“Quando se tem o diagnóstico precoce, é mais de 95% de chance de cura. Por isso a gente fala tanto em prevenção. Até os efeitos do tratamento acabam sendo menores do que em quem já chega tardiamente”, disse a enfermeira.No primeiro dia de atendimentos em Votuporanga, o jornalconversou com algumas pacientes que aguardavam a sua vez para fazerem os exames. Uma delas foi a dona Teresa Dias da Silva Pupim, de 68 anos. Era a segunda vez que ela buscava atendimento na carreta do Hospital de Amor.“Acho que é uma oportunidade única para a gente se precaver. É uma coisa que a gente tem que fazer pela saúde. E é bom que é de graça”, disse a dona Teresa, na época.O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos, de acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer).Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico, segundo o Inca.O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.A mamografia é uma espécie de raio-x, realizado num aparelho chamado mamógrafo. Ele comprime a mama e gera imagens de alta qualidade que são capazes de revelar a existência de sinais precoces do câncer de mama. Esse exame será destinado às mulheres de 40 a 69 anos.Já no Papanicolau, se recolhe uma pequena mostra de células do colo uterino, pelo canal vaginal, usando uma espátula. Em seguida, o material coletado é enviado para análise laboratorial. Esse exame será para as mulheres que tiverem entre 25 e 64 anos.A carreta ficou estacionada em Votuporanga do dia 16 de agosto até ontem. No seu “itinerário”, passou pelo Parque das Nações, Pró-Povo, São Cosme, Simonsen, São Bento, Parque da Cultura e Associação Antialcoólica.Por conta do “Outubro Rosa”, haverá um intervalo nos atendimentos oferecidos pela carreta no município, porque vai percorrer por outras cidades.O retorno da carreta à Votuporanga está previsto para dia 03 de novembro. Ela vai estacionar, de novo, na Associação Antialcoólica, onde vai ficar até dia 10. Depois, do dia 11 ao dia 23, ficará estacionada no São João.O “Outubro Rosa” é realizado anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, para contribuir com a redução da incidência e da mortalidade pela doença.O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil, com taxa de mortalidade ajustada (que mede os riscos em termos percentuais) por idade, pela população mundial, de 14,23 por 100 mil habitantes, de acordo com o Inca. As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.