Ação é realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em alusão ao "Outubro Rosa" e tem parceria com Prefeitura, Câmara Municipal, Fecomerciários e Sincomerciários

publicado em 01/10/2021

O evento promoverá palestras sobre a importância da prevenção do Câncer de Mama (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Em virtude da celebração da Campanha "Outubro Rosa", o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social e da Saúde, promoverá na Câmara Municipal de Votuporanga, no dia 07 de outubro a partir das 9h, a ação de conscientização "Juntas Somos Mais Fortes", com palestras destinadas a todas mulheres da população em geral. As inscrições podem ser feitas até o dia 06 de outubro por meio deO evento, também realizado pela Prefeitura de Votuporanga, Câmara Municipal, Fecomerciários e Sincomerciários, promoverá palestras sobre a importância da prevenção do Câncer de Mama com a enfermeira Karen Fernanda Silva Bortoleto Garcia e Autoestima (Inteligência Emocional, Programação Neurolinguística e Constelação Família) com a jornalista Nayara Canato.Com o apoio da Carreta do Hospital de Amor, que iniciou atendimento no segundo semestre, foi intensificada a ação de rastreio e realização de exames de Mamografia, oferecidos pela unidade móvel e também de Papanicolau, oferecidos nos Consultórios Municipais, a mulheres entre 25 e 69 anos, a depender do tipo de exame procurado pela paciente. A ação, dividida em dois momentos, teve início com a chegada da carreta em agosto, permanecendo até o final de setembro, quando deixou a cidade destino a Barretos em função do "Outubro Rosa" e retornará a partir do dia 21 deste mês seguindo até o dia 26 de novembro.No dia do evento, a equipe da Secretaria da Saúde estará realizando agendamento para as mulheres que estiverem presentes para futuro atendimento na Carreta do Hospital de Amor.