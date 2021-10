A vítima foi Nelci Aparecida dos Santos Aguiar, que tinha comorbidades e faleceu aos 51 anos

publicado em 14/10/2021

Nelci Aparecida dos Santos Aguiar faleceu aos 51 anos e foi a 453ª vítima da Covid em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNos dados do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura nesta quinta-feira (14), constaram mais 13 casos diagnosticados de Covid e uma morte causada pela doença.A vítima foi Nelci Aparecida dos Santos Aguiar, que tinha comorbidades e faleceu aos 51 anos. Ela morava no bairro Jardim Planalto e era frequentadora assídua do Assary Clube de Campo. Ela deixa o esposo Reginaldo Aguiar Neto, os filhos Gabriel Santos Aguiar e Maria Luiza Santos Aguiar, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta, às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Agora, Votuporanga totaliza 453 mortes causadas por Covid e 17.785 casos diagnosticados da doença. Ainda segundo os dados do informe, o município tem, atualmente, 48 casos ativos.Segundo os dados do boletim, o número de hospitalizados com a doença caiu para três, que são os internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Ala Covid-19 da Santa Casa, o número de leitos ocupados diminuiu para sete.Os dados também mostram que 258 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 450 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 653 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 29 foram primeiras doses; 283 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen; e 341 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 149.309 doses aplicadas: 80.156 primeiras doses; 64.833 segundas doses e doses únicas; e 4.320 terceiras doses.