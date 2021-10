Desde o início da pandemia, município teve pouco mais de 17,7 mil casos diagnosticados da doença

publicado em 07/10/2021

Agora, o total de mortes pela Covid aumentou para 451, enquanto o de casos subiu para 17.747 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

No Boletim Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (7) pela Prefeitura constou mais uma morte causada pela Covid.A vítima foi o senhor Antonio Ferreira dos Santos, que tinha comorbidades e faleceu aos 75 anos. Ele era motorista aposentado e morava no bairro Vila Nova. O senhor Antonio deixa a esposa Vera Lucia, os filhos Luiz Fernando (em memória) e Alexandre, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (7), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Agora, o total de mortes pela Covid aumentou para 451. E ainda segundo o informe, o município registrou mais 15 casos da doença, de forma que o total de casos diagnosticados desde o início da pandemia subiu para 17.747. Os dados também mostram que Votuporanga tem, atualmente, 100 casos ativos da doença.Segundo os dados do boletim, o número de hospitalizados com a doença caiu para cinco e o de internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) também diminuiu para cinco. Na Ala Covid-19 da Santa Casa, o número de leitos ocupados caiu para oito.Os dados também mostram que 429 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 462 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 1.092 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 30 foram primeiras doses; 308 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen; e 754 foram terceiras doses.Assim, Votuporanga totaliza 146.571 doses aplicadas: 80.030 primeiras doses; 63.633 segundas doses e doses únicas; e 2.908 terceiras doses.