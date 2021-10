Cuidar de um idoso exige paciência, tempo, dedicação e profissionalismo; com isso em mente, em 2017 nasceu em Votuporanga a Amor à Vida Residencial Sênior

publicado em 01/10/2021

Érica Barrenha Chiquetto Mota, nutricionista e proprietária do Amor à Vida Residencial Sênior (Fotos: Arquivo pessoal)

Cuidar de um idoso exige bastante paciência, tempo, dedicação e profissionalismo. Foi com isso em mente que, em 2017 nasceu em Votuporanga a Amor à Vida Residencial Sênior, uma Instituição de Longa Permanência cujo foco é oferecer o máximo de conforto, atenção e respeito aos seus assistidos.A Casa foi planejada e construída exclusivamente (seguindo todas as normas técnicas e preceitos da Vigilância Sanitária) com a finalidade de bem acolher os vovôs e vovós acima de 60 anos. Todos os quartos são climatizados com banheiros exclusivos e cada idoso possui o seu armário individual.Além de cuidadosamente pensada do ponto de vista estrutural, a Amor à Vida Residencial Sênior possui equipe multidisciplinar com enfermagem 24 horas por dia, médico, cuidadores, fisioterapeuta, nutricionista, neuropsicopedagogo e assistente social.“A gente trabalha com eles o desenvolvimento da coordenação motora, a reabilitação pulmonar, reabilitação e manutenção de movimentos. Todas as seis refeições diárias são preparadas sob a orientação de uma nutricionista, que faz a avaliação de cada paciente e prepara um cardápio balanceado”, explicou a diretora da Amor à Vida Residencial Sênior, Érica Barrenha Chiquetto Mota.Além dos cuidados técnicos e profissionais, a instituição se preocupa sempre em promover a socialização dos atendidos, por meio de oficinas, eventos internos, como confraternizações em aniversários, feiras e sessões de cinema. “O objetivo é que eles não fiquem ociosos só deitados ou vendo televisão, prezamos sempre pela qualidade de vida deles”, completou.A instituição oferece ainda o serviço de Centro Dia, onde os idosos permanecem sob os cuidados técnicos da Amor à Vida ao longo do dia, enquanto seus familiares estão no trabalho, e voltam para dormir em casa. O mesmo serviço é disponibilizado aos finais de semana ou em caso de viagens. Contudo, em razão da pandemia e pensando na segurança dos idosos, a iniciativa foi temporariamente suspensa, mas deve ser retomada com o avanço da vacinação.Amor à Vida Residencial SêniorOnde fica: rua Ceará, 3887, bairro Patrimônio VelhoContatos: (17) 3406-4226 e 99724-2160