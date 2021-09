Vítima foi o senhor Elias Machado de Oliveira, o ‘Roque’, que tinha comorbidades e faleceu aos 59 anos

publicado em 21/09/2021

O senhor Elias Machado de Oliveira, o ‘Roque’, foi a 445ª vítima da Covid em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNo Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça-feira (21) pela Prefeitura, constou uma morte causada pela Covid-19. O registro vem após uma semana em que o município não teve vítimas da doença.A vítima foi o senhor Elias Machado de Oliveira, também conhecido como “Roque”, que tinha comorbidades e faleceu aos 59 anos. Muito conhecido por ter trabalhado por mais de 30 anos na metalúrgica Truque Galego, o senhor Elias era aposentado e morava no Pozzobon.O senhor “Roque” deixa a esposa Marilda Zanon de Oliveira, a filha Maira Machado de Oliveira Nascimento e a neta Manoela, além dos demais familiares e amigos. Por conta dos protocolos sanitários da Covid, ele não pôde ser velado. Seu sepultamento aconteceu na manhã desta terça-feira.No boletim, também constaram mais 14 casos diagnosticados de Covid. Agora, o total de casos subiu para 17.555, enquanto o de mortes foi para 445. Ainda segundo o informe, 16.993 votuporanguenses tiveram a doença e foram curados.Segundo os dados do boletim, o número de hospitalizados com a doença caiu para oito e o número de internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) diminuiu para seis. Na Santa Casa, o número de leitos ocupados na Ala Covid-19 continua sendo dez.Os dados também mostram que 466 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 534 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 817 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 45 foram primeiras doses; 721 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen; e 51 foram terceiras doses.Assim, Votuporanga totaliza 135.247 doses aplicadas: 78.512 primeiras doses; 56.119 segundas doses e doses únicas; e 616 terceiras doses.