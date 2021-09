Idosos com 85 anos para cima serão os primeiros a receberem a dose de reforço

publicado em 08/09/2021

Podem tomar aqueles que receberam a segunda dose há, pelo menos, seis meses (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga começa a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com 85 anos para cima a partir desta quinta-feira (9). Podem tomar aqueles que receberam a segunda dose há, pelo menos, seis meses.

Para quem é acamado, as doses serão aplicadas na residência, assim como para os idosos que vivem em asilos. Os demais devem procurar os postos volantes montados no Assary, Associação Antialcoólica, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito, com o cartão de vacina que comprova as duas doses e os documentos pessoais como CPF, RG e comprovante de residência.

Adolescentes

Também nesta semana, a Secretaria da Saúde iniciou a vacinação aos adolescentes em geral de 12 a 14 anos sem comorbidades de forma escalonada. Nesta quarta-feira (8), a vacina está sendo aplicada em quem tem 14 anos; na quinta (9), para os de 13 anos; e na sexta-feira (10), para quem tem 12 anos. A vacinação para os demais adolescentes de 15 a 17 anos também continua.

Para receber a primeira dose, o público desta faixa etária precisa entregar o Termo de Assentimento assinado pelos pais ou responsável disponível no site da Prefeitura. Além dos adolescentes, gestantes e puérperas de qualquer idade também estão sendo vacinadas.

Segundas doses