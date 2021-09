Saúde

Sem mortes por Covid, Votuporanga registra mais 31 casos da doença

Apesar do aumento do número de hospitalizados com a doença, número de internados na UTI continua o mesmo

publicado em 14/09/2021

Total de casos, desde o início da pandemia, subiu para 17.464, enquanto o de mortes continua sendo 444 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga) Pedro Spadoni

Nesta terça-feira (14), não constaram novas mortes causadas por Covid no Boletim Epidemiológico, divulgado pela prefeitura. Segundo o informe, porém, o município teve mais 31 casos diagnosticados da doença.



Assim, o total de casos, desde o início da pandemia, subiu para 17.464, enquanto o de mortes continua sendo 444.



Hospitalizados e casos suspeitos



Segundo os dados do boletim, o número de hospitalizados com a doença subiu para 15, enquanto o número de internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) continua sendo seis. Na Santa Casa, o número de leitos ocupados na Ala Covid-19 subiu para oito.



Os dados também mostram que 400 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 591 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.



'Vacinômetro'



Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 1.915 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 218 foram primeiras doses; 1.547 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen; e 150 foram terceiras doses.



Assim, Votuporanga totaliza 131.131 doses aplicadas: 78.081 primeiras doses; 52.658 segundas doses e doses únicas; e 392 terceiras doses.



