Durante a semana, as vacinas estão disponíveis nos quatro postos de vacinação, das 8h às 15h; durante plantão realizado no sábado, 281 pessoas buscaram pela primeira dose

publicado em 27/09/2021

Durante o plantão realizado no sábado (25), 281 pessoas buscaram pela primeira dose (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Continua, durante esta semana, a repescagem da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para quem tem 18 anos ou mais e que perdeu o prazo da campanha de vacinação.No plantão realizado no sábado (25), no Assary, 281 pessoas buscaram pela primeira dose. Durante a semana, as vacinas estão disponíveis nos quatro postos de vacinação montados no Assary, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito, que funcionam das 8h às 15h. Para receber a vacina, é obrigatória apresentação dos documentos pessoais e comprovante de residência em nome de quem vai ser imunizado.Além deste público, adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e gestantes ou puérperas de qualquer faixa etária também continuam sendo vacinados com a primeira dose. Aos adolescentes, é obrigatória a apresentação do Termo de Assentimento assinado pelos pais.Todos que já estão no prazo para receber a segunda dose também podem procurar os postos de vacinação.Quem tomou a primeira dose da Pfizer há, pelo menos, 56 dias, pode voltar para concluir o esquema de imunização, tendo em vista à redução do intervalo entre as doses da Pfizer de 12 para oito semanas. Para receber a segunda dose é necessário apresentar também o cartão de vacina comprovando a primeira dose.Nesta segunda-feira (27), a Secretaria Municipal da Saúde também começou a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para idosos com 70 anos ou mais. Para receber o imunizante, os idosos podem comparecer a um dos quatro postos de vacina com documentos pessoais, comprovante de residência e cartão de vacina comprovando as duas doses.Lembrando que para receber a dose adicional, é obrigatório que a segunda dose tenha sido aplicada há seis meses ou mais.