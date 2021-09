Local de atendimento será no CEM Dep. Narciso Pieroni, das 8h às 16h

publicado em 03/09/2021

Vacinação é para profissionais cujas datas dos cartões de vacina estão com vencimento no período de 6 a 14 de setembro (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realizará, neste sábado (4), plantão de vacinação exclusivo para aplicação de segundas doses em profissionais da educação acima de 18 anos, cujas datas dos cartões de vacina estão com vencimento no período de 6 a 14 de setembro.

O atendimento será no CEM Dep. Narciso Pieroni, localizado na rua Itacolomi, nº3095, das 8h às 16h. Além dos documentos pessoais obrigatórios como CPF, RG e comprovante de residência, os profissionais da educação precisam levar o cartão que comprova a primeira dose da vacina.

Ampliação do horário

Além dos profissionais da Educação, na próxima semana, cerca de 8,8 mil pessoas deverão voltar aos postos de vacina para completar o esquema de imunização com a segunda dose.

Para atender a demanda, a Secretaria da Saúde ampliará o horário de atendimento do posto de vacina do Assary, que ficará aberto das 8h às 20h de quarta (8) a sexta-feira (10) e também no sábado (11), das 8h às 16h.

Os demais postos de vacina - na Associação Antialcoólica, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito - seguirão com atendimento normal de quarta até sexta, das 8h às 15h.

Primeiras doses

Na próxima semana, a Secretaria da Saúde iniciará a vacinação para adolescentes em geral de 12 a 14 anos sem comorbidades de forma escalonada.

Na quarta-feira (8), para quem tem 14 anos; na quinta (9/9), para os de 13 anos; e na sexta-feira, para quem tem 12 anos. A vacinação para os demais adolescentes de 15 a 17 anos também continua.

no site da Prefeitura . Além dos adolescentes, gestantes e puérperas de qualquer idade também estão sendo vacinadas. Para receber a primeira dose, o público desta faixa etária precisa entregar o Termo de Assentimento assinado pelos pais ou responsável, disponível. Além dos adolescentes, gestantes e puérperas de qualquer idade também estão sendo vacinadas.

Adultos com mais de 18 anos

A Secretaria de Estado da Saúde já enviou a Votuporanga primeiras doses suficientes para vacinar 100% dos adultos acima de 18 anos.