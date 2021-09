Dr. Onildo José da Silveira falou sobre má postura, exercícios e escolha do calçado

publicado em 23/09/2021

Dr. Onildo José da Silveira deu dicas para orientar os pacientes sobre a patologia e oferecer qualidade de vida (Foto: Divulgação)

A dor nas costas está entre os principais fatores responsáveis por piorar a qualidade de vida das pessoas, inclusive em adultos jovens, e é um dos principais motivos incapacitantes do planeta. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), atualmente 80% da população mundial sofre com lombalgia, a ocorrência mais comum e uma das principais causas de afastamento do trabalho.Pensando em orientar os pacientes e oferecer qualidade de vida, o SanSaúde entrevistou o médico Dr. Onildo José da Silveira para orientar mais sobre a patologia. “O principal problema encontrado nas consultas é a lombalgia, na grande maioria devido à falta de condicionamento físico e exercícios físicos. É uma dor de origem muscular”, disse.As dores nas costas podem atingir pessoas de todas as idades, mas existem dois grupos etários que se queixam mais do problema: dos 20 aos 25 anos e dos 40 aos 60. “O primeiro grupo marca o ingresso no mercado de trabalho e o segundo a aproximação da terceira idade. Em ambos os casos, são períodos em que as pessoas tendem a diminuir a movimentação corporal”, complementou.Na pandemia, entre as principais causas, o especialista destaca a má postura provocada pela ausência de um ambiente ergonômico, isto é, adequado para a realização do trabalho. “A dica para quem está em casa, trabalhando de home, é fazer exercícios e evitar ficar na mesma postura por muito tempo, nem muito em pé e nem sentado. Se possível, faça um alongamento, se estica, quando acordar e antes de dormir”, afirmou.Dr. Onildo orientou quanto aos calçados. “Não deve ter a sola reta e nem ser duro. O ideal é que a área do calcanhar seja mais alta. Se for tênis, dê preferência para os com amortecedor. Chinelos e rasteirinhas não são aconselhados”, frisou.Ele ressaltou que a prevenção é cuidar do seu condicionamento físico. “São necessários controle de peso, reeducação no seu trabalho, além de andar e dormir adequadamente”, complementou.De acordo com o especialista, 80% dos casos são assistidos de forma conservadora, sem necessidade de cirurgia. “Alongamentos, fortalecimentos e melhora postural são princípios de exercícios, importantes para a perda de peso e qualidade de vida”, frisou.- O primeiro passo é melhorar a postura e evitar permanecer muito tempo na mesma posição;- Dormir sempre de lado e, de preferência, do lado esquerdo;- Usar um travesseiro entre as pernas, e um travesseiro confortável entre a cabeça e o pescoço;- Optar por colchão ortopédico – pode ser de espuma ou de mola ensacada;- Evitar dormir de bruços – além de forçar a coluna, dificulta a respiração;- Ao se levantar da cama, vire-se de lado e se apoie nos braços, levando as pernas para fora da cama;- Ao pegar um objeto pesado do chão, abaixe-se com as pernas flexionadas.