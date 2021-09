A Secretaria da Saúde ampliou o horário de atendimento do posto de vacina do Assary, que fica aberto das 8h às 20h

publicado em 08/09/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brComeça nesta quarta-feira (8) o "horário especial" para a vacinação, que pretende imunizar cerca de 8,8 mil votuporanguenses que irão tomar a segunda dose da vacina, em Votuporanga. O atendimento será das 8h às 20h no posto de vacina do Assary até a sexta-feira (10), e no sábado (11), das 8h às 16h.Os demais postos de vacina na Associação Antialcoólica, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito seguirão com atendimento normal, de quarta até sexta, das 8h às 15h.Ainda nesta semana, a Secretaria da Saúde iniciará a vacinação para adolescentes em geral de 12 a 14 anos sem comorbidades de forma escalonada.Na quarta-feira (8), para quem tem 14 anos; na quinta (9), para os de 13 anos; e na sexta-feira, para quem tem 12 anos. A vacinação para os demais adolescentes de 15 a 17 anos também continua.Para receber a primeira dose, o público desta faixa etária precisa entregar o Termo de Assentimento assinado pelos pais ou responsável disponível no site da Prefeitura (votuporanga.sp.gov.br). Além dos adolescentes, gestantes e puérperas de qualquer idade também estão sendo vacinadas.A Secretaria de Estado da Saúde já enviou a Votuporanga primeiras doses suficientes para vacinar 100% dos adultos acima de 18 anos. Segundo o Estado, o cálculo de público para envio das doses segue estimativa do IBGE. Desta forma, adultos acima de 18 anos que não tomaram a vacina no prazo anunciado para cada faixa etária, deve procurar um dos cinco postos de vacina para deixar os dados e integrar uma lista de espera.