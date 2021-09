Nutricionista da Santa Casa de Votuporanga, Amanda Castanheira, vai dar os detalhes dos cuidados nas fases da gestação e puerpério, no YouTube

publicado em 24/09/2021

Pensando em orientar as gestantes sobre alimentação saudável, a Santa Casa de Votuporanga e o SanSaúde promovem o Encontro de Famílias Grávidas (Imagem: Divulgação)

A gravidez é um período especial na vida de qualquer mulher. Até o momento em que o bebê anuncia a chegada, sobram ansiedade, dúvidas e preocupações. Entre as mais comuns, estão as sobre a alimentação. Afinal, o que não pode faltar no prato? Devo fazer quantas refeições ao dia? E por aí vai.Pensando em orientar as gestantes sobre alimentação saudável, a Santa Casa de Votuporanga e o SanSaúde promovem o Encontro de Famílias Grávidas na próxima terça-feira (28), às 15h30, no formato virtual.A nutricionista do hospital, Amanda Castanheira, vai dar os detalhes dos cuidados nas fases da gestação e puerpério, no YouTube da instituição.O enfermeiro obstetra e coordenador do Encontro, Rodrigo Ribeiro, ressaltou a importância de tratar o tema. “O excesso de peso pode trazer diversas consequências negativas à saúde da mãe e do próprio bebê. O mesmo, é claro, vale para aquelas que, com medo de engordar, optam por uma dieta bastante restritiva. A lista de problemas relacionados às atitudes inclui riscos durante o parto, ao desenvolvimento da criança e, para ambos, tendência à obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes”, disse.Por sua vez, Amanda adiantou que o prato de uma gestante deve ser diversificado e colorido. "As carnes e peixes devem ser sempre muito bem assados e os ovos bem cozidos. Nós recomendamos que as frutas e verduras estejam sempre bem lavadas e sejam consumidas sem cascas", destacou.Sobre o puerpério, para mulheres que amamentam, é importante que a dieta seja composta de alimentos diversificados e com consumo aumentado de líquidos para auxiliar na produção de leite. Além disso, a mãe deve evitar a ingestão de alguns alimentos, como café, bebidas alcoólicas ou alimentos crus, pois podem causar cólicas no bebê e outros desconfortos.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos a participar. “Estes Encontros são muito importantes para as gestantes e seus familiares se aprofundarem nesta nova fase da Maternidade. Disponibilizamos nossos profissionais para sanar dúvidas e tratar de temas do dia a dia, com muita informação. Convide a todos para acompanharem na próxima terça-feira, às 15h30, no Youtube”, finalizou.