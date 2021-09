Muitos pacientes com câncer não terão mais que viajar e poderão ser atendidos na cidade

publicado em 17/09/2021

O anúncio foi feito pelo diretor-presidente da Fundação, Celso Penha ao lado do provedor da Santa Casa Luiz Fernando Liévana (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO diretor-presidente da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga), Celso Penha Vasconcelos, anunciou uma parceria com a Santa Casa de Votuporanga que irá possibilitar o atendimento oncológico no hospital votuporanguense. A notícia foi amplamente comemorada, já que muitos pacientes com câncer não terão mais que viajar e poderão ser atendidos na cidade.Segundo Celso Penha Vasconcelos, com a saída da Farmácia Escola do anexo da Santa Casa para as novas instalações que estão sendo concluídas na rua Paraná, a Fundação irá aproveitar o espaço e construir uma unidade onde o hospital irá oferecer o atendimento oncológico.“Graças a mais uma parceria entre a Fundação Educacional e a Santa Casa nós poderemos ter atendimento oncológico. Isso vai proporcionar o atendimento à população e mais um campo de estágio para os nossos alunos”, disse Celso Penha Vasconcelos.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, agradeceu a Instituição por mais essa parceria e se emocionou ao ver um projeto de tantos anos começar a sair do papel.