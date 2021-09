Crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade devem comparecer até a Unidade de Saúde mais próxima para atualizar a caderneta

publicado em 27/09/2021

Começa na sexta-feira (1º) a Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Começa na sexta-feira (1º) a Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente. O público alvo da campanha são crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias).As ações têm como objetivo oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a carteira de vacinação, e consequentemente, aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade e diminuir a incidência, contribuindo para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis nas crianças e adolescentes.Em Votuporanga, a Campanha será realizada nos Consultórios Municipais, que são as Unidades Básicas de Saúde, com atendimento das 8 às 16 horas. Entre as doenças que podem ser evitadas pela oferta de vacinas disponíveis pela rede pública de saúde estão: difteria, coqueluche, poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, varicela (catapora), HPV, febre amarela, rotavírus, meningite meningocócica, hepatites A e B, entre outras.Os adolescentes acima de 12 anos vacinados contra a Covid-19 também devem comparecer até os Consultórios Municipais com a caderneta de vacina. Em casos de vacinas inativadas (aquelas que não são desenvolvidas com vírus vivo), não é necessário aguardar o intervalo recomendado de 14 dias com a vacina da Pfizer.No entanto, é importante que o profissional de saúde analise a caderneta de vacina de todos os adolescentes para realizar as orientações adequadas para cada um.No dia 16 de outubro, sábado, considerado o Dia Nacional de Mobilização, será promovido o Dia “V” de Vacinação em todas as Unidades de Saúde, das 8h às 17 horas.