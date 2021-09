Para receber a dose do imunizante, o público desta faixa etária precisa entregar o Termo de Assentimento assinado pelos responsáveis

Os postos de vacina funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga inicia nesta segunda-feira (30) a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes em geral de 15 a 17 anos. A ampliação do calendário de vacina segue o cronograma proposto pelo Governo do Estado de São Paulo. Os postos de vacina funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.Para receber a dose do imunizante, o público desta faixa etária precisa entregar o Termo de Assentimento assinado pelos pais ou responsável. O modelo está disponível no site da Prefeitura.Também continuam recebendo a primeira dose da vacina adultos de 18 a 24 anos. As segundas doses estão disponíveis para todos aqueles que já estão no prazo do cartão de vacina e que ainda não foram completar o esquema de vacinação. Nesta sexta-feira (27), 1.167 pessoas ainda não voltaram para tomar a segunda dose, em Votuporanga.Para agilizar o atendimento, a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza um pré-cadastro no site da Prefeitura.No ato da vacina é obrigatório apresentar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. Quem quiser colaborar voluntariamente com a campanha "Vacina contra a Fome", pode doar uma caixinha de leite.