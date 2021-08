A vacinação dos adolescentes vai acontecer em sistema drive-thru, na Igreja Batista, das 17h às 20h desta segunda-feira (9)

publicado em 09/08/2021

As doses dos imunizantes serão aplicadas no sistema drive-thru (Foto: Prefeitura de Jales)

Da redação

A campanha de vacinação contra a Covid-19 chega, nesta segunda-feira (9), aos adolescentes de 18 e 19 anos em Jales. Quem anunciou a inclusão das duas faixas etárias foi o prefeito Luis Henrique Moreira (PSDB), numa rede social.

“Uma grande notícia! Jales se tornará uma das primeiras cidades do estado [de São Paulo] a vacinar toda a população adulta com a primeira dose [da vacina] contra a Covid-19”, acrescentou Moreira.

Vacinação

site Vacina Já , do governo estadual. A vacinação deste público acontece em sistema drive-thru, das 17h às 20h, na Igreja Batista, conforme informou o prefeito. Moreira também recomendou que os munícipes fizessem o pré-cadastro no, do governo estadual.

Para receber a dose do imunizante, é preciso apresentar o CPF e o comprovante de residência. Também é possível contribuir para a campanha Vacinação Solidária, doando alimentos não perecíveis.