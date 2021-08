O ato integra o calendário de aniversário dos 84 anos de Votuporanga e contará com a presença do prefeito Jorge Seba (PSDB), da secretária da Saúde, Ivonete Félix, e demais autoridades convidadas

publicado em 25/08/2021

Unidade foi transferida para nova sede para oferecer melhor condição de atendimento aos doadores de sangue, segundo a Prefeitura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga realiza, nesta quinta-feira (26), a cerimônia de entrega da nova sede da Unidade de Coleta de Sangue, localizada na Avenida da Saudade, nº 2603, bairro Cidade Nova.

O ato integra o calendário de aniversário dos 84 anos de Votuporanga e contará com a presença do prefeito Jorge Seba (PSDB), da secretária da Saúde, Ivonete Félix, e demais autoridades convidadas. A entrega também será transmitida pelas redes sociais da Prefeitura.

Nova sede

A Unidade de Coleta de Sangue foi transferida para nova sede para oferecer melhor condição de atendimento aos doadores de sangue, segundo a Prefeitura. Antes, a Unidade funcionava ao lado do Mini-Hospital do Pozzobon, na região norte da cidade.

As doações ocorrem às terças, das 15h às 18h, e às quintas, das 8h às 11h; e, sob agendamento prévio, no primeiro sábado de cada mês, exceto quando for feriado. O telefone para mais informações é o (17) 3423-2986 ou WhatsApp (17) 98116-7145.

Patrono

Além da entrega da nova sede da Unidade de Coleta de Sangue, a cerimônia também entronizará o nome do patrono “Dr. Elcio Sanchez Estevez”, de acordo com lei municipal aprovada pela Câmara neste ano, de autoria do vereador Daniel David (MDB).

Elcio Sanchez Estevez nasceu em Monte Azul Paulista no dia 08 de outubro de 1935, filho de Eustachio Sanchez Hernandez e Palmyra Estevez Penha, descendentes de espanhóis. Ele viveu e cresceu, com seus 12 irmãos em Bebedouro, até ir para o Rio de Janeiro cursar Medicina na Universidade do Brasil (Praia Vermelha).

Se formou em medicina em 1960, escolhendo a oftalmologia e a otorrinolaringologia como especialidade para atuar. Aqui em Votuporanga, depois de trabalhar no Rio de Janeiro, atuou na Santa Casa, inclusive como diretor clínico, além dos hospitais São Paulo, Santa Catarina e Unimed. Na Unimed, também foi cooperado por muitos anos, além de atender em seu tradicional consultório na rua Santa Catarina, ao lado do irmão também médico Hermínio Sanches.

Élcio também deixou a sua história na saúde pública de Votuporanga. Chefiou o antigo “Postão de Saúde”, onde hoje funciona o AME, e foi secretário municipal da saúde no governo do prefeito Mário Pozzobon.

Foi ele também o responsável por implantar o primeiro posto de saúde na vizinha Parisi (antigo distrito de Votuporanga). Como médico, atuou, ainda, por muitos anos no Instituto de Olhos de Buritama e Cardoso e em consultórios de diversas cidades da nossa região.

Dr. Élcio também deixou um grande legado quando se fala em família. A esposa, os filhos e os netos do Dr. Élcio, como são conhecidos até hoje, são prova disso. Em 2 de junho de 1968, se casou com a senhora Maria Hermínia Ferreira do Santos Sanchez, com quem teve três filhos: Elcio Sanchez Estevez Júnior, Daniel dos Santos Sanchez e Manoela dos Santos Sanchez. Avô de três netas: Carolina Moreira Sanchez, Marcela Moreira Sanchez e Ana Maria Casali Sanchez.

Além da medicina, Dr. Elcio foi muito atuante na sociedade, sendo diretor do Votuporanga Clube, um dos primeiros sócios do Assary Clube de Campo e do Clube dos 40. Fundou o Lions Clube de Votuporanga, onde foi também o primeiro presidente e Governador de Distrito e desenvolveu diversos projetos que uniam sua atividade como médico para campanhas filantrópicas como: doação de óculos e consultas para crianças da rede municipal de ensino.