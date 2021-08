A visita está marcada para a próxima segunda-feira, 23, no Hospital de Base

publicado em 21/08/2021

Assessoria do Hospital de Base ainda definiu a pauta junto a assessoria do Ministério da Saúde (Foto: Reprodução)

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estará em Rio Preto na próxima segunda-feira, 23. A agenda do Ministro incluiu uma visita ao Hospital de Base, as 15h. A assessoria do Ministério ainda não detalhou a pauta e nem adiantou o que Queiroga fará na cidade.A assessoria do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, confirmou a agenda e a visita do Ministro ao HB e disse que o prefeito vai acompanhar.Assessoria do Hospital de Base ainda definiu a pauta junto a assessoria do Ministério da Saúde.